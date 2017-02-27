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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:11
abc111 написав: Игорь Алексеевич написав:
последний загон в грн. будет в декабре. все до последнего в этом году будут ждать курс уже хотя бы 25
. а он будет держаться у отметке 24,5. еще и банки предложат хорошие годовые проценты по депозитам. народ вообще потеряет веру в скв. и начнёт сдавать валюту. а вот в феврале 20г. начнётся всё наоборот и курс начнёт идти вверх.
...по идее должно начаться чуть раньше, в бюджет заложен 27
Поэтому все и ждать будут раньше (см. подчеркнутое)
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Додано: Пон 18 лис, 2019 17:22
Главу Укрэксимбанка отпустили под залог в 3млн грн. Значит все же политический вопрос, а не борьба с коррупцией.
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