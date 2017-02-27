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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2741274227432744

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:11

  abc111 написав:
  Игорь Алексеевич написав:последний загон в грн. будет в декабре. все до последнего в этом году будут ждать курс уже хотя бы 25. а он будет держаться у отметке 24,5. еще и банки предложат хорошие годовые проценты по депозитам. народ вообще потеряет веру в скв. и начнёт сдавать валюту. а вот в феврале 20г. начнётся всё наоборот и курс начнёт идти вверх. :roll:


...по идее должно начаться чуть раньше, в бюджет заложен 27


Поэтому все и ждать будут раньше (см. подчеркнутое)
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Главу Укрэксимбанка отпустили под залог в 3млн грн. Значит все же политический вопрос, а не борьба с коррупцией.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:59

  abc111 написав:+100
последний загон в грн. будет в декабре. все до последнего в этом году будут ждать курс уже хотя бы 25. а он будет держаться у отметке 24,5. еще и банки предложат хорошие годовые проценты по депозитам. народ вообще потеряет веру в скв. и начнёт сдавать валюту. а вот в феврале 20г. начнётся всё наоборот и курс начнёт идти вверх. :roll:

...по идее должно начаться чуть раньше, в бюджет заложен 27


Ну и что? А в бюджет 2019 был заложен курс 29.4 на конец года и 28.2 - среднегодовой. В прошлом году вообще все были пессимистически настроены, в отличии от текущего оптимизма.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:02

  Любопытный написав:Главу Укрэксимбанка отпустили под залог в 3млн грн. Значит все же политический вопрос, а не борьба с коррупцией.

завтра в Бориспольском суде Олега Ляшка будем посмотреть :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:56

  Любопытный написав:Главу Укрэксимбанка отпустили под залог в 3млн грн. Значит все же политический вопрос, а не борьба с коррупцией.
Значит в консерватории не все ещё подправили! ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Dimar написав:И что?
Рюкзакян.Скоро и его шатать начнут тоже :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:59

Государственный "Укрэксимбанк" (Киев) завершил размещение еврооблигаций на сумму $100 млн со сроком обращения 10 лет и ставкой 9,95%.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160353


пипец, гениальные банкиры
Живите своим умом!
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