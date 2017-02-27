Игорь Алексеевич написав:

все до последнего в этом году будут ждать курс уже хотя бы 25

последний загон в грн. будет в декабре.. а он будет держаться у отметке 24,5. еще и банки предложат хорошие годовые проценты по депозитам. народ вообще потеряет веру в скв. и начнёт сдавать валюту. а вот в феврале 20г. начнётся всё наоборот и курс начнёт идти вверх.