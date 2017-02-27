Игорь Алексеевич написав:последний загон в грн. будет в декабре. все до последнего в этом году будут ждать курс уже хотя бы 25. а он будет держаться у отметке 24,5. еще и банки предложат хорошие годовые проценты по депозитам. народ вообще потеряет веру в скв. и начнёт сдавать валюту. а вот в феврале 20г. начнётся всё наоборот и курс начнёт идти вверх.
...по идее должно начаться чуть раньше, в бюджет заложен 27
Поэтому все и ждать будут раньше (см. подчеркнутое)
abc111 написав:+100 последний загон в грн. будет в декабре. все до последнего в этом году будут ждать курс уже хотя бы 25. а он будет держаться у отметке 24,5. еще и банки предложат хорошие годовые проценты по депозитам. народ вообще потеряет веру в скв. и начнёт сдавать валюту. а вот в феврале 20г. начнётся всё наоборот и курс начнёт идти вверх.
...по идее должно начаться чуть раньше, в бюджет заложен 27
Ну и что? А в бюджет 2019 был заложен курс 29.4 на конец года и 28.2 - среднегодовой. В прошлом году вообще все были пессимистически настроены, в отличии от текущего оптимизма.