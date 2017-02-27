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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2741274227432744

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:11

  abc111 написав:
  Игорь Алексеевич написав:последний загон в грн. будет в декабре. все до последнего в этом году будут ждать курс уже хотя бы 25. а он будет держаться у отметке 24,5. еще и банки предложат хорошие годовые проценты по депозитам. народ вообще потеряет веру в скв. и начнёт сдавать валюту. а вот в феврале 20г. начнётся всё наоборот и курс начнёт идти вверх. :roll:


...по идее должно начаться чуть раньше, в бюджет заложен 27


Поэтому все и ждать будут раньше (см. подчеркнутое)
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Главу Укрэксимбанка отпустили под залог в 3млн грн. Значит все же политический вопрос, а не борьба с коррупцией.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:59

  abc111 написав:+100
последний загон в грн. будет в декабре. все до последнего в этом году будут ждать курс уже хотя бы 25. а он будет держаться у отметке 24,5. еще и банки предложат хорошие годовые проценты по депозитам. народ вообще потеряет веру в скв. и начнёт сдавать валюту. а вот в феврале 20г. начнётся всё наоборот и курс начнёт идти вверх. :roll:

...по идее должно начаться чуть раньше, в бюджет заложен 27


Ну и что? А в бюджет 2019 был заложен курс 29.4 на конец года и 28.2 - среднегодовой. В прошлом году вообще все были пессимистически настроены, в отличии от текущего оптимизма.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:02

  Любопытный написав:Главу Укрэксимбанка отпустили под залог в 3млн грн. Значит все же политический вопрос, а не борьба с коррупцией.

завтра в Бориспольском суде Олега Ляшка будем посмотреть :shock:
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:56

  Любопытный написав:Главу Укрэксимбанка отпустили под залог в 3млн грн. Значит все же политический вопрос, а не борьба с коррупцией.
Значит в консерватории не все ещё подправили! ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Dimar написав:И что?
Рюкзакян.Скоро и его шатать начнут тоже :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:59

Государственный "Укрэксимбанк" (Киев) завершил размещение еврооблигаций на сумму $100 млн со сроком обращения 10 лет и ставкой 9,95%.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160353


пипец, гениальные банкиры
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:05

  zzzzzz написав:
Государственный "Укрэксимбанк" (Киев) завершил размещение еврооблигаций на сумму $100 млн со сроком обращения 10 лет и ставкой 9,95%.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160353


пипец, гениальные банкиры

Нічого собі. Слабаки. Могли би і під 12% взяти. Цікаво почитати би про тих хто купив ці облігації. Там напевно половина наших, "доморощених олігархів" із офшорок свої гроші завела...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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