Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:59
abc111 написав:
+100
последний загон в грн. будет в декабре. все до последнего в этом году будут ждать курс уже хотя бы 25. а он будет держаться у отметке 24,5. еще и банки предложат хорошие годовые проценты по депозитам. народ вообще потеряет веру в скв. и начнёт сдавать валюту. а вот в феврале 20г. начнётся всё наоборот и курс начнёт идти вверх.
...по идее должно начаться чуть раньше, в бюджет заложен 27
Ну и что? А в бюджет 2019 был заложен курс 29.4 на конец года и 28.2 - среднегодовой. В прошлом году вообще все были пессимистически настроены, в отличии от текущего оптимизма.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 18:56
Любопытный написав:
Главу Укрэксимбанка отпустили под залог в 3млн грн. Значит все же политический вопрос, а не борьба с коррупцией.
Значит в консерватории не все ещё подправили!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Пон 18 лис, 2019 18:59
Государственный "Укрэксимбанк" (Киев) завершил размещение еврооблигаций на сумму $100 млн со сроком обращения 10 лет и ставкой 9,95%.Источник:
https://biz.censor.net.ua/n3160353
пипец, гениальные банкиры
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:05
zzzzzz написав:
Государственный "Укрэксимбанк" (Киев) завершил размещение еврооблигаций на сумму $100 млн со сроком обращения 10 лет и ставкой 9,95%.Источник:
https://biz.censor.net.ua/n3160353
пипец, гениальные банкиры
Нічого собі. Слабаки. Могли би і під 12% взяти. Цікаво почитати би про тих хто купив ці облігації. Там напевно половина наших, "доморощених олігархів" із офшорок свої гроші завела...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:07
Realist
Окончательное распределение инвесторов стало таким: Швейцария - 30%, Великобритания - 29%, США - 26%, другие страны Европы - 9% и Азия - 6% по географическому признаку;
управленцы активами и фонды - 61%, хедж-фонды - 21%, банки и частные банки - 18% по типу инвесторов.Источник:
https://biz.censor.net.ua/n3160353
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:38
zzzzzz написав:
Государственный "Укрэксимбанк" (Киев) завершил размещение еврооблигаций на сумму $100 млн со сроком обращения 10 лет и ставкой 9,95%.Источник:
https://biz.censor.net.ua/n3160353
пипец, гениальные банкиры
конечно гениальные, доллар нончА мягкая валюта по отношению в гривне!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:58
zzzzzz написав:
Государственный "Укрэксимбанк" (Киев) завершил размещение еврооблигаций на сумму $100 млн со сроком обращения 10 лет и ставкой 9,95%.Источник:
https://biz.censor.net.ua/n3160353
пипец, гениальные банкиры
И почему они с вами не проконсультировались...
Хотя бы форум полистали, где есть ответы на все вопросы
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Пон 18 лис, 2019 20:04
Realist написав:
Таке враження що "очікування" знову не дають долару впасти нижче 24. Та й новинний фон сприяє невизначеності, а значить підтримує валюту. Дивимось завтра на сьогоднішню присутність НБУ на МБ та на попит на 2-х річки і коригуємо план дій, що робити далі до 26 листопада.
Не обязательно ждать до завтра. Я уже могу сказать: сегодня НБУ был и купил 30-ку.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 20:04
Realist написав: zzzzzz написав:
Государственный "Укрэксимбанк" (Киев) завершил размещение еврооблигаций на сумму $100 млн со сроком обращения 10 лет и ставкой 9,95%.Источник:
https://biz.censor.net.ua/n3160353
пипец, гениальные банкиры
Нічого собі. Слабаки. Могли би і під 12% взяти. Цікаво почитати би про тих хто купив ці облігації. Там напевно половина наших, "доморощених олігархів" із офшорок свої гроші завела...
хм. и как все совпало с событиями вокруг главы укрексимбанка.
и какая ставочка получилась красивая.
И кто же это у нас великобританец или швейцарец приобрел их.
п.с. продолжаем хавать плинтусовые проценты по депозитам и идущие к отрицательным ставкам проценты по гривне.
Alex2007
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Додано: Пон 18 лис, 2019 20:09
Alex2007 Размещение по Эксиму было ДО задержания главы правления.
Живите своим умом!
zzzzzz
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