Судя по курсам онлайн-обмена, вечером курс начал смотреть вверх.
Посмотрим, что будет утром
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:09
Судя по курсам онлайн-обмена, вечером курс начал смотреть вверх.
Посмотрим, что будет утром
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:11
Тогда ситуация еще хуже - так как если "в обычное время" с банковской бумагой связали такую ставку,
то если б размещение было бы после задержания главы - то было бы 10-12 ?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 18 лис, 2019 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:12
Бездари на космической зарплате по уши погрязшие в бюрократии.
Живите своим умом!
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