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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2743274427452746>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:09

Судя по курсам онлайн-обмена, вечером курс начал смотреть вверх.
Посмотрим, что будет утром
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:11

  zzzzzz написав:Alex2007
Размещение по Эксиму было ДО задержания главы правления.


Тогда ситуация еще хуже - так как если "в обычное время" с банковской бумагой связали такую ставку,
то если б размещение было бы после задержания главы - то было бы 10-12 :?: :mrgreen: ?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 18 лис, 2019 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:12

  Alex2007 написав:
  zzzzzz написав:Alex2007
Размещение по Эксиму было ДО задержания главы правления.


тогда ладно по первой части.
но все равно ставка под 10% как-то сильно бросается в глаза.


Бездари на космической зарплате по уши погрязшие в бюрократии.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:41

Так. Зрада по Эксиму отменяется. Это не просто облигации банка, это субординированная облигация.
По субординированным облигациям ставка всегда выше.
Разница с обычными заключается в том что субординированные долги в случаи банкротства погашаются в самую последнюю очередь.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:44

  Игорь Алексеевич написав:
  Andrew_ написав:Как вы смотрите на оформление депо с досрочным расторжением, в случае шухера?


в случае грандиозного шухера, то хрен кто что получит. или ва и через фонд или будут тормозить с возвратом на несколько месяцев и посылать всех в суды. а суды будут длится месецами а то и годами. к этому времени всё уже уляжется и настанут теплые деньки. правда полиняют опять все вкладчики на курсах и инфляции :lol:
б***, именно.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:46

  zzzzzz написав:Так. Зрада по Эксиму отменяется. Это не просто облигации банка, это субординированная облигация.
По субординированным облигациям ставка всегда выше.
Разница с обычными заключается в том что субординированные долги в случаи банкротства погашаются в самую последнюю очередь.

А разве в первый раз субординированность является фиговым листочком, признанным прикрыть НЕПРИЛИЧНО БОЛЬШИЕ? :oops: В данном случае проценты :mrgreen:
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:По субординированным облигациям ставка всегда выше.
Разница с обычными заключается в том что субординированные долги в случаи банкротства погашаются в самую последнюю очередь.

Не о банкротстве банк заботится :)
Главное преимущество субдолга - он засчитывается в регулятивный капитал.
Иногда, несколько упрощенно, субдолг сравнивают с акциями без права голоса.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Судя по курсам онлайн-обмена, вечером курс начал смотреть вверх.
Посмотрим, что будет утром


Таки да. Удивительно для вечера понедельника.
Плохой знак, однако только завтра может стать все понятнее.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:54

Навуходоносор
А какие еще банки за последние годы привлекали суб.бонды ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Навуходоносор написав:А разве в первый раз субординированность является фиговым листочком, признанным прикрыть НЕПРИЛИЧНО БОЛЬШИЕ? В данном случае проценты


хто пам'ятає - в ПБ в ніч націоналізації були депозити із загадковою назвою "Субординований", вроді на 5 років..
ставки були мням, але хто ж тоді про це думав, всі драпали звідти як могли (і я в тому числі :))
+50грн !
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greenozon
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