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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:09
Судя по курсам онлайн-обмена, вечером курс начал смотреть вверх.
Посмотрим, что будет утром
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Додано: Пон 18 лис, 2019 20:11
zzzzzz написав:Alex2007
Размещение по Эксиму было ДО задержания главы правления.
Тогда ситуация еще хуже - так как если "в обычное время" с банковской бумагой связали такую ставку,
то если б размещение было бы после задержания главы - то было бы 10-12
?
Востаннє редагувалось Alex2007
в Пон 18 лис, 2019 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 20:12
Alex2007 написав: zzzzzz написав:Alex2007
Размещение по Эксиму было ДО задержания главы правления.
тогда ладно по первой части.
но все равно ставка под 10% как-то сильно бросается в глаза.
Бездари на космической зарплате по уши погрязшие в бюрократии.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 18 лис, 2019 20:41
Так. Зрада по Эксиму отменяется. Это не просто облигации банка, это субординированная облигация.
По субординированным облигациям ставка всегда выше.
Разница с обычными заключается в том что субординированные долги в случаи банкротства погашаются в самую последнюю очередь.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 18 лис, 2019 20:44
Игорь Алексеевич написав: Andrew_ написав:
Как вы смотрите на оформление депо с досрочным расторжением, в случае шухера?
в случае грандиозного шухера, то хрен кто что получит. или ва и через фонд или будут тормозить с возвратом на несколько месяцев и посылать всех в суды. а суды будут длится месецами а то и годами. к этому времени всё уже уляжется и настанут теплые деньки. правда полиняют опять все вкладчики на курсах
и инфляции
б***, именно.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 20:46
zzzzzz написав:
Так. Зрада по Эксиму отменяется. Это не просто облигации банка, это субординированная облигация.
По субординированным облигациям ставка всегда выше.
Разница с обычными заключается в том что субординированные долги в случаи банкротства погашаются в самую последнюю очередь.
А разве в первый раз субординированность является фиговым листочком, признанным прикрыть НЕПРИЛИЧНО БОЛЬШИЕ?
В данном случае проценты
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 20:53
zzzzzz написав:
По субординированным облигациям ставка всегда выше.
Разница с обычными заключается в том что субординированные долги в случаи банкротства погашаются в самую последнюю очередь.
Не о банкротстве банк заботится
Главное преимущество субдолга - он засчитывается в регулятивный капитал.
Иногда, несколько упрощенно, субдолг сравнивают с акциями без права голоса.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 20:54
Вкладчик1234 написав:
Судя по курсам онлайн-обмена, вечером курс начал смотреть вверх.
Посмотрим, что будет утром
Таки да. Удивительно для вечера понедельника.
Плохой знак, однако только завтра может стать все понятнее.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 20:54
Навуходоносор
А какие еще банки за последние годы привлекали суб.бонды ?
Живите своим умом!
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Додано: Пон 18 лис, 2019 20:55
Навуходоносор написав:
А разве в первый раз субординированность является фиговым листочком, признанным прикрыть НЕПРИЛИЧНО БОЛЬШИЕ? В данном случае проценты
хто пам'ятає - в ПБ в ніч націоналізації були депозити із загадковою назвою "Субординований", вроді на 5 років..
ставки були мням, але хто ж тоді про це думав, всі драпали звідти як могли (і я в тому числі
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