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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2743274427452746

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Любопытный написав:Главу Укрэксимбанка отпустили под залог в 3млн грн. Значит все же политический вопрос, а не борьба с коррупцией.


Можно подумать, шо чтойто изменилось....
Задержание, сумма залога, грамотные адвокаты, и опять все пучком...
Ну поделятся с кем надо от честно нажитого...
Есть ли инфо по возврату залогов?
Как то цикавыть. :oops:
Почитал в инете.
После отрицательного обвинения вроде должны вернуть.
Статистики реальных возвратов пока не нашел.... :D
Востаннє редагувалось дарий в Пон 18 лис, 2019 21:24, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:21

  дарий написав:
  Любопытный написав:Главу Укрэксимбанка отпустили под залог в 3млн грн. Значит все же политический вопрос, а не борьба с коррупцией.


Можно подумать, шо чтойто изменилось....
Задержание, сумма залога, грамотные адвокаты, и опять все пучком...
Ну поделятся с кем надо от честно нажитого...
Есть ли инфо по возврату залогов?
Как то цикавыть. :oops:

Был сегодня на рабочем месте.трошки посЕдел ещё
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Держитесь!
Не в деньгах счастье.... :wink: :D
дарий
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