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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:59
Любопытный написав:
Главу Укрэксимбанка отпустили под залог в 3млн грн. Значит все же политический вопрос, а не борьба с коррупцией.
Можно подумать, шо чтойто изменилось....
Задержание, сумма залога, грамотные адвокаты, и опять все пучком...
Ну поделятся с кем надо от честно нажитого...
Есть ли инфо по возврату залогов?
Как то цикавыть.
Почитал в инете.
После отрицательного обвинения вроде должны вернуть.
Статистики реальных возвратов пока не нашел....
Востаннє редагувалось дарий
в Пон 18 лис, 2019 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 21:21
дарий написав: Любопытный написав:
Главу Укрэксимбанка отпустили под залог в 3млн грн. Значит все же политический вопрос, а не борьба с коррупцией.
Можно подумать, шо чтойто изменилось....
Задержание, сумма залога, грамотные адвокаты, и опять все пучком...
Ну поделятся с кем надо от честно нажитого...
Есть ли инфо по возврату залогов?
Как то цикавыть.
Был сегодня на рабочем месте.трошки посЕдел ещё
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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