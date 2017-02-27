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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2744274527462747>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Любопытный написав:Главу Укрэксимбанка отпустили под залог в 3млн грн. Значит все же политический вопрос, а не борьба с коррупцией.


Можно подумать, шо чтойто изменилось....
Задержание, сумма залога, грамотные адвокаты, и опять все пучком...
Ну поделятся с кем надо от честно нажитого...
Есть ли инфо по возврату залогов?
Как то цикавыть. :oops:
Почитал в инете.
После отрицательного обвинения вроде должны вернуть.
Статистики реальных возвратов пока не нашел.... :D
Востаннє редагувалось дарий в Пон 18 лис, 2019 21:24, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:21

  дарий написав:
  Любопытный написав:Главу Укрэксимбанка отпустили под залог в 3млн грн. Значит все же политический вопрос, а не борьба с коррупцией.


Можно подумать, шо чтойто изменилось....
Задержание, сумма залога, грамотные адвокаты, и опять все пучком...
Ну поделятся с кем надо от честно нажитого...
Есть ли инфо по возврату залогов?
Как то цикавыть. :oops:

Был сегодня на рабочем месте.трошки посЕдел ещё
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Держитесь!
Не в деньгах счастье.... :wink: :D
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:20

  дарий написав:
  Любопытный написав:Главу Укрэксимбанка отпустили под залог в 3млн грн. Значит все же политический вопрос, а не борьба с коррупцией.


Можно подумать, шо чтойто изменилось....

Писать научись правильно.
А то вышел, обгадился, но не ушёл :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:26



Сейчас будет "свобода слова" про транзит газа :)
Время идёт, и возможно скоро валютный оптимизм пропадёт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:31

  дарий написав:
  Вкладчик1234 написав:Судя по курсам онлайн-обмена, вечером курс начал смотреть вверх.
Посмотрим, что будет утром


Таки да. Удивительно для вечера понедельника.
Плохой знак, однако только завтра может стать все понятнее.



В наших условиях это не только плохой знак, а и неизбежность,рано,или поздно.
Хотя мне лично нравятся низкие курсы, ежемесячный валютный доход больше, все основные активы, ну и просто отдохнуть в нормальных,а не Одесских условиях - также гривну не принимают.

Не наработала экономика на 24.
Увы.
С удовольствием покупал бы валюту и далее по 24 и ниже.
Но,кажется этот медвежий дождь все-таки сравнительно не надолго.
На 26 - 27 - да, наработала ( не забываем про цену отсечения паники достарочно недавно 200 млн.дол. слив от НБУ за пару дней)

Все остальное - есть такое слово :

м а н и п у л я ц и и.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ru/news/-/46006 ... i-za-5-let

Валютные депозиты украинцев растут самыми высокими темпами за 5 лет
.....В то же время самыми высокими с 2014 года темпами росли валютные вклады физических лиц......
Неизменной остается стоимость 12-месячных депозитов населения в долларах США — 3,2%. На этом уровне она находится уже несколько месяцев из-за удержания государственными банками одной из самых высоких на рынке ставок.


Обращаем внимание на слова - "госбанки", "самые высокие ставки на рынке".

Что-то они видать знают.

А народ видать - просто чувствует:
"Блондинка,спинным мозгом чувствую-блондинка!!!"

Одним словом, что сказать о евро и долларе:

"Такая корова нужна самому" :)

(А много ль корова даёт молока?
— Не выдоишь за день — устанет рука!
Бурёнку свою не отдам никому — такая скотина нужна самому).
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:43

  greenozon написав:
  Игорь Алексеевич написав:в лучшем случае попросят документы по происхождению бабок. и даже если вы их предоставите, то пошлют выбивать через суд.


:)
зразу видно що ви не купували бумагу (ОВДП) і не працювали із нею
документи про походження коштів просять ДО купівлі бумаг

имеется другой опыт
до покупки сказали что документы о происхождении средств не нужны,
а после попросили документы
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:47

  pesikot написав:
  дарий написав:
  Любопытный написав:Главу Укрэксимбанка отпустили под залог в 3млн грн. Значит все же политический вопрос, а не борьба с коррупцией.


Можно подумать, шо чтойто изменилось....

Писать научись правильно.
А то вышел, обгадился, но не ушёл :)


Песик, Ваша доброта всегда вдохновляет!
А по правилам написания готов потягаться с Вами уж точно! :oops: :wink:

Кстати, равных Либо по фонетике пока не встречал.
Зашо отдельное пасиба юным америкосам. :lol:
Востаннє редагувалось дарий в Пон 18 лис, 2019 22:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:49

  greenozon написав:
  Игорь Алексеевич написав:лучше в недвигу вложить, если бабки мешают.


скажіть це людям зі Сходу
крім того вона
- старіє
- дешевіє із часом
- вимагає нехілих вкладень (ремонт, оновлення меблів і інших елементів)
- її інколи заливають сусіди зверху
- здача в оренду - вимагає часу нервів і зусиль (особливо якщо на поденній основі)
- а податки ви платите за здачу в оренду? :)
- ...


інше діло бумага - купив і займаєшся своїми справами.
вертаєшся до них на час купонних виплат чи погашення.
і робиться це все віддалено без зайвих клопотів і нервів.

ну без нервов, это если вам на деньги пофиг
например
за неделю до погашения вам сообщают что у брокера-хранителя арестовали счет
или
перечислили вы деньги брокеру, начинаете ему звонить, а у него отключены все 3 телефона
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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