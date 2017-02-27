Додано: Пон 18 лис, 2019 22:31

дарий написав: Вкладчик1234 написав: Судя по курсам онлайн-обмена, вечером курс начал смотреть вверх.

Посмотрим, что будет утром Судя по курсам онлайн-обмена, вечером курс начал смотреть вверх.Посмотрим, что будет утром



Таки да. Удивительно для вечера понедельника.

Плохой знак, однако только завтра может стать все понятнее. Таки да. Удивительно для вечера понедельника.Плохой знак, однако только завтра может стать все понятнее.

В наших условиях это не только плохой знак, а и неизбежность,рано,или поздно.Хотя мне лично нравятся низкие курсы, ежемесячный валютный доход больше, все основные активы, ну и просто отдохнуть в нормальных,а не Одесских условиях - также гривну не принимают.Не наработала экономика на 24.Увы.С удовольствием покупал бы валюту и далее по 24 и ниже.Но,кажется этот медвежий дождь все-таки сравнительно не надолго.На 26 - 27 - да, наработала ( не забываем про цену отсечения паники достарочно недавно 200 млн.дол. слив от НБУ за пару дней)Все остальное - есть такое слово :м а н и п у л я ц и и.