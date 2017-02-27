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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:59
Любопытный написав:
Главу Укрэксимбанка отпустили под залог в 3млн грн. Значит все же политический вопрос, а не борьба с коррупцией.
Можно подумать, шо чтойто изменилось....
Задержание, сумма залога, грамотные адвокаты, и опять все пучком...
Ну поделятся с кем надо от честно нажитого...
Есть ли инфо по возврату залогов?
Как то цикавыть.
Почитал в инете.
После отрицательного обвинения вроде должны вернуть.
Статистики реальных возвратов пока не нашел....
Востаннє редагувалось дарий
в Пон 18 лис, 2019 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 21:21
дарий написав: Любопытный написав:
Главу Укрэксимбанка отпустили под залог в 3млн грн. Значит все же политический вопрос, а не борьба с коррупцией.
Можно подумать, шо чтойто изменилось....
Задержание, сумма залога, грамотные адвокаты, и опять все пучком...
Ну поделятся с кем надо от честно нажитого...
Есть ли инфо по возврату залогов?
Как то цикавыть.
Был сегодня на рабочем месте.трошки посЕдел ещё
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Додано: Пон 18 лис, 2019 22:20
дарий написав: Любопытный написав:
Главу Укрэксимбанка отпустили под залог в 3млн грн. Значит все же политический вопрос, а не борьба с коррупцией.
Можно подумать, шо чтойто изменилось....
Писать научись правильно.
А то вышел, обгадился, но не ушёл
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 18 лис, 2019 22:26
Сейчас будет "свобода слова" про транзит газа
Время идёт, и возможно скоро валютный оптимизм пропадёт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 18 лис, 2019 22:31
дарий написав: Вкладчик1234 написав:
Судя по курсам онлайн-обмена, вечером курс начал смотреть вверх.
Посмотрим, что будет утром
Таки да. Удивительно для вечера понедельника.
Плохой знак, однако только завтра может стать все понятнее.
В наших условиях это не только плохой знак, а и неизбежность,рано,или поздно.
Хотя мне лично нравятся низкие курсы, ежемесячный валютный доход больше, все основные активы, ну и просто отдохнуть в нормальных,а не Одесских условиях - также гривну не принимают.
Не наработала экономика на 24.
Увы.
С удовольствием покупал бы валюту и далее по 24 и ниже.
Но,кажется этот медвежий дождь все-таки сравнительно не надолго.
На 26 - 27 - да, наработала ( не забываем про цену отсечения паники достарочно недавно 200 млн.дол. слив от НБУ за пару дней)
Все остальное - есть такое слово :
м а н и п у л я ц и и.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 22:37
https://news.finance.ua/ru/news/-/46006 ... i-za-5-let
Валютные депозиты украинцев растут самыми высокими темпами за 5 лет
.....В то же время самыми высокими с 2014 года темпами росли валютные вклады физических лиц......
Неизменной остается стоимость 12-месячных депозитов населения в долларах США — 3,2%. На этом уровне она находится уже несколько месяцев из-за удержания государственными банками одной из самых высоких на рынке ставок.
Обращаем внимание на слова - "госбанки", "самые высокие ставки на рынке".
Что-то они видать знают.
А народ видать - просто чувствует:
"Блондинка,спинным мозгом чувствую-блондинка!!!"
Одним словом, что сказать о евро и долларе:
"Такая корова нужна самому"
(А много ль корова даёт молока?
— Не выдоишь за день — устанет рука!
Бурёнку свою не отдам никому — такая скотина нужна самому).
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Додано: Пон 18 лис, 2019 22:43
greenozon написав: Игорь Алексеевич написав:
в лучшем случае попросят документы по происхождению бабок. и даже если вы их предоставите, то пошлют выбивать через суд.
зразу видно що ви не купували бумагу (ОВДП) і не працювали із нею
документи про походження коштів просять ДО купівлі бумаг
имеется другой опыт
до покупки сказали что документы о происхождении средств не нужны,
а после попросили документы
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Додано: Пон 18 лис, 2019 22:47
pesikot написав: дарий написав: Любопытный написав:
Главу Укрэксимбанка отпустили под залог в 3млн грн. Значит все же политический вопрос, а не борьба с коррупцией.
Можно подумать, шо чтойто изменилось....
Писать научись правильно.
А то вышел, обгадился, но не ушёл
Песик, Ваша доброта всегда вдохновляет!
А по правилам написания готов потягаться с Вами уж точно!
Кстати, равных Либо по фонетике пока не встречал.
Зашо отдельное пасиба юным америкосам.
Востаннє редагувалось дарий
в Пон 18 лис, 2019 22:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 22:49
greenozon написав: Игорь Алексеевич написав:
лучше в недвигу вложить, если бабки мешают.
скажіть це людям зі Сходу
крім того вона
- старіє
- дешевіє із часом
- вимагає нехілих вкладень (ремонт, оновлення меблів і інших елементів)
- її інколи заливають сусіди зверху
- здача в оренду - вимагає часу нервів і зусиль (особливо якщо на поденній основі)
- а податки ви платите за здачу в оренду?
- ...
інше діло бумага - купив і займаєшся своїми справами.
вертаєшся до них на час купонних виплат чи погашення.
і робиться це все віддалено без зайвих клопотів і нервів.
ну без нервов, это если вам на деньги пофиг
например
за неделю до погашения вам сообщают что у брокера-хранителя арестовали счет
или
перечислили вы деньги брокеру, начинаете ему звонить, а у него отключены все 3 телефона
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