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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2744274527462747

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 23:36

  Искатель написав:
  Realist написав:Таке враження що "очікування" знову не дають долару впасти нижче 24. Та й новинний фон сприяє невизначеності, а значить підтримує валюту. Дивимось завтра на сьогоднішню присутність НБУ на МБ та на попит на 2-х річки і коригуємо план дій, що робити далі до 26 листопада.

Не обязательно ждать до завтра. Я уже могу сказать: сегодня НБУ был и купил 30-ку.
копируйте действия НБУ и будет вам счастье :idea: это же спекулянт который спекулирует на рынке на котором сам устанавливает правила :idea: А если сам устанавливаешь правила игры то ты всегда в выигрыше :mrgreen:
ВСпомним как НБУ за день два слил 200 млн $ по цене выше 25 грн , а ни у кого из форумчан не хватило смелости сыграть на понижение
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 23:39

  zzzzzz написав:Так. Зрада по Эксиму отменяется. Это не просто облигации банка, это субординированная облигация.
По субординированным облигациям ставка всегда выше.
Разница с обычными заключается в том что субординированные долги в случаи банкротства погашаются в самую последнюю очередь.

это что получается что Эксим готовиться к банкротству ? :?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 23:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46013 ... -u-veresni

У Мінекономіки до макроекономічного прогнозу заклали такі середні зарплати на наступні роки:

у 2020 році – 12 497 грн;
у 2021 році – 14 187 грн;
у 2022 році – 16 047 грн.


Консервация бедности.

Ни прорыва, ни рывка, ни хрена.

Слуги олигархов.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 00:12

  yama написав:
  zzzzzz написав:Так. Зрада по Эксиму отменяется. Это не просто облигации банка, это субординированная облигация.
По субординированным облигациям ставка всегда выше.
Разница с обычными заключается в том что субординированные долги в случаи банкротства погашаются в самую последнюю очередь.

это что получается что Эксим готовиться к банкротству ? :?


Нет не готовится. Субординированные облигации это почти привелигированные акции - права голова не дают, зато стабильный доход на длительный срок гарантируют. Сами подумайте - может ли быть иностранный капитал акционером в украинском гос. банке?
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 00:27

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/460134/yakoyu-serednya-zarplata-bula-u-veresni

У Мінекономіки до макроекономічного прогнозу заклали такі середні зарплати на наступні роки:

у 2020 році – 12 497 грн;
у 2021 році – 14 187 грн;
у 2022 році – 16 047 грн.


Консервация бедности.

Ни прорыва, ни рывка, ни хрена.

Слуги олигархов.

Почему же, если в 2020 году курс будет 23, в 2021 - 21, а в 2022 - 19, то не так уж и плохо)
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