Realist написав:Таке враження що "очікування" знову не дають долару впасти нижче 24. Та й новинний фон сприяє невизначеності, а значить підтримує валюту. Дивимось завтра на сьогоднішню присутність НБУ на МБ та на попит на 2-х річки і коригуємо план дій, що робити далі до 26 листопада.
Не обязательно ждать до завтра. Я уже могу сказать: сегодня НБУ был и купил 30-ку.
копируйте действия НБУ и будет вам счастье это же спекулянт который спекулирует на рынке на котором сам устанавливает правила А если сам устанавливаешь правила игры то ты всегда в выигрыше ВСпомним как НБУ за день два слил 200 млн $ по цене выше 25 грн , а ни у кого из форумчан не хватило смелости сыграть на понижение
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
zzzzzz написав:Так. Зрада по Эксиму отменяется. Это не просто облигации банка, это субординированная облигация. По субординированным облигациям ставка всегда выше. Разница с обычными заключается в том что субординированные долги в случаи банкротства погашаются в самую последнюю очередь.
это что получается что Эксим готовиться к банкротству ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
zzzzzz написав:Так. Зрада по Эксиму отменяется. Это не просто облигации банка, это субординированная облигация. По субординированным облигациям ставка всегда выше. Разница с обычными заключается в том что субординированные долги в случаи банкротства погашаются в самую последнюю очередь.
это что получается что Эксим готовиться к банкротству ?
Нет не готовится. Субординированные облигации это почти привелигированные акции - права голова не дают, зато стабильный доход на длительный срок гарантируют. Сами подумайте - может ли быть иностранный капитал акционером в украинском гос. банке?