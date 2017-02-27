Realist написав:Таке враження що "очікування" знову не дають долару впасти нижче 24. Та й новинний фон сприяє невизначеності, а значить підтримує валюту. Дивимось завтра на сьогоднішню присутність НБУ на МБ та на попит на 2-х річки і коригуємо план дій, що робити далі до 26 листопада.
Не обязательно ждать до завтра. Я уже могу сказать: сегодня НБУ был и купил 30-ку.
копируйте действия НБУ и будет вам счастье это же спекулянт который спекулирует на рынке на котором сам устанавливает правила А если сам устанавливаешь правила игры то ты всегда в выигрыше ВСпомним как НБУ за день два слил 200 млн $ по цене выше 25 грн , а ни у кого из форумчан не хватило смелости сыграть на понижение
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
zzzzzz написав:Так. Зрада по Эксиму отменяется. Это не просто облигации банка, это субординированная облигация. По субординированным облигациям ставка всегда выше. Разница с обычными заключается в том что субординированные долги в случаи банкротства погашаются в самую последнюю очередь.
это что получается что Эксим готовиться к банкротству ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
zzzzzz написав:Так. Зрада по Эксиму отменяется. Это не просто облигации банка, это субординированная облигация. По субординированным облигациям ставка всегда выше. Разница с обычными заключается в том что субординированные долги в случаи банкротства погашаются в самую последнюю очередь.
это что получается что Эксим готовиться к банкротству ?
Нет не готовится. Субординированные облигации это почти привелигированные акции - права голова не дают, зато стабильный доход на длительный срок гарантируют. Сами подумайте - может ли быть иностранный капитал акционером в украинском гос. банке?
Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/460134/yakoyu-serednya-zarplata-bula-u-veresni У Мінекономіки до макроекономічного прогнозу заклали такі середні зарплати на наступні роки: у 2020 році – 12 497 грн; у 2021 році – 14 187 грн; у 2022 році – 16 047 грн.
Консервация бедности. Ни прорыва, ни рывка, ни хрена. Слуги олигархов.
Просто реалисты. Как ни странно, плюсую прогноз.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Moneta написав:Переживаю я не за них, а за банки которые как блох набрались облигаций за деньги деполюдей, и в случае шухера будут кивать на державу. Все таки в девяностые банки пичкали пустышками не с таким масштабом.
"Та политика, которую проводит правительство и Нацбанк, уже дает результаты. Через год-два долг перестанет быть вообще проблемой для Украины, мы будем с этим работать так же, как и все другие страны", - сказала Маркарова
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.