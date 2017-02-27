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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2744274527462747

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 23:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46013 ... -u-veresni

У Мінекономіки до макроекономічного прогнозу заклали такі середні зарплати на наступні роки:

у 2020 році – 12 497 грн;
у 2021 році – 14 187 грн;
у 2022 році – 16 047 грн.


Консервация бедности.

Ни прорыва, ни рывка, ни хрена.

Слуги олигархов.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 00:12

  yama написав:
  zzzzzz написав:Так. Зрада по Эксиму отменяется. Это не просто облигации банка, это субординированная облигация.
По субординированным облигациям ставка всегда выше.
Разница с обычными заключается в том что субординированные долги в случаи банкротства погашаются в самую последнюю очередь.

это что получается что Эксим готовиться к банкротству ? :?


Нет не готовится. Субординированные облигации это почти привелигированные акции - права голова не дают, зато стабильный доход на длительный срок гарантируют. Сами подумайте - может ли быть иностранный капитал акционером в украинском гос. банке?
Vostock
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 00:27

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/460134/yakoyu-serednya-zarplata-bula-u-veresni

У Мінекономіки до макроекономічного прогнозу заклали такі середні зарплати на наступні роки:

у 2020 році – 12 497 грн;
у 2021 році – 14 187 грн;
у 2022 році – 16 047 грн.


Консервация бедности.

Ни прорыва, ни рывка, ни хрена.

Слуги олигархов.

Почему же, если в 2020 году курс будет 23, в 2021 - 21, а в 2022 - 19, то не так уж и плохо)
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Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 01:12

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/460134/yakoyu-serednya-zarplata-bula-u-veresni
У Мінекономіки до макроекономічного прогнозу заклали такі середні зарплати на наступні роки:
у 2020 році – 12 497 грн;
у 2021 році – 14 187 грн;
у 2022 році – 16 047 грн.

Консервация бедности.
Ни прорыва, ни рывка, ни хрена.
Слуги олигархов.

Просто реалисты. Как ни странно, плюсую прогноз.
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Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 07:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Переживаю я не за них, а за банки которые как блох набрались облигаций за деньги деполюдей, и в случае шухера будут кивать на державу. Все таки в девяностые банки пичкали пустышками не с таким масштабом.

"Та политика, которую проводит правительство и Нацбанк, уже дает результаты. Через год-два долг перестанет быть вообще проблемой для Украины, мы будем с этим работать так же, как и все другие страны", - сказала Маркарова
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Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 07:54

  Alex2006 написав:
  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/460134/yakoyu-serednya-zarplata-bula-u-veresni

У Мінекономіки до макроекономічного прогнозу заклали такі середні зарплати на наступні роки:

у 2020 році – 12 497 грн;
у 2021 році – 14 187 грн;
у 2022 році – 16 047 грн.


Консервация бедности.

Ни прорыва, ни рывка, ни хрена.

Слуги олигархов.

Почему же, если в 2020 году курс будет 23, в 2021 - 21, а в 2022 - 19, то не так уж и плохо)

Обещали ведь всех заробитчан вернуть)
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 08:00

  Василь-Рівне написав:
  Moneta написав:Переживаю я не за них, а за банки которые как блох набрались облигаций за деньги деполюдей, и в случае шухера будут кивать на державу. Все таки в девяностые банки пичкали пустышками не с таким масштабом.

"Та политика, которую проводит правительство и Нацбанк, уже дает результаты. Через год-два долг перестанет быть вообще проблемой для Украины, мы будем с этим работать так же, как и все другие страны", - сказала Маркарова

дефолт шолЭ :mrgreen:
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 08:24

  Andrew_ написав:
  Василь-Рівне написав:
  Moneta написав:Переживаю я не за них, а за банки которые как блох набрались облигаций за деньги деполюдей, и в случае шухера будут кивать на державу. Все таки в девяностые банки пичкали пустышками не с таким масштабом.
"Та политика, которую проводит правительство и Нацбанк, уже дает результаты. Через год-два долг перестанет быть вообще проблемой для Украины, мы будем с этим работать так же, как и все другие страны", - сказала Маркарова
дефолт шолЭ :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 08:27

  Alex2006 написав:
  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/460134/yakoyu-serednya-zarplata-bula-u-veresni

У Мінекономіки до макроекономічного прогнозу заклали такі середні зарплати на наступні роки:

у 2020 році – 12 497 грн;
у 2021 році – 14 187 грн;
у 2022 році – 16 047 грн.


Консервация бедности.

Ни прорыва, ни рывка, ни хрена.

Слуги олигархов.

Почему же, если в 2020 году курс будет 23, в 2021 - 21, а в 2022 - 19, то не так уж и плохо)

И не забывайте что это средняя, а ведь свежи в памяти ещё 3200 ... да и 1600.
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