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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лис, 2019 23:53
https://news.finance.ua/ua/news/-/46013 ... -u-veresni
У Мінекономіки до макроекономічного прогнозу заклали такі середні зарплати на наступні роки:
у 2020 році – 12 497 грн;
у 2021 році – 14 187 грн;
у 2022 році – 16 047 грн.
Консервация бедности.
Ни прорыва, ни рывка, ни хрена.
Слуги олигархов.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 00:12
yama написав: zzzzzz написав:
Так. Зрада по Эксиму отменяется. Это не просто облигации банка, это субординированная облигация.
По субординированным облигациям ставка всегда выше.
Разница с обычными заключается в том что субординированные долги в случаи банкротства погашаются в самую последнюю очередь.
это что получается что Эксим готовиться к банкротству ?
Нет не готовится. Субординированные облигации это почти привелигированные акции - права голова не дают, зато стабильный доход на длительный срок гарантируют. Сами подумайте - может ли быть иностранный капитал акционером в украинском гос. банке?
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Додано: Вів 19 лис, 2019 00:27
Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/460134/yakoyu-serednya-zarplata-bula-u-veresni
У Мінекономіки до макроекономічного прогнозу заклали такі середні зарплати на наступні роки:
у 2020 році – 12 497 грн;
у 2021 році – 14 187 грн;
у 2022 році – 16 047 грн.
Консервация бедности.
Ни прорыва, ни рывка, ни хрена.
Слуги олигархов.
Почему же, если в 2020 году курс будет 23, в 2021 - 21, а в 2022 - 19, то не так уж и плохо)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Додано: Вів 19 лис, 2019 01:12
Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/460134/yakoyu-serednya-zarplata-bula-u-veresni
У Мінекономіки до макроекономічного прогнозу заклали такі середні зарплати на наступні роки:
у 2020 році – 12 497 грн;
у 2021 році – 14 187 грн;
у 2022 році – 16 047 грн.
Консервация бедности.
Ни прорыва, ни рывка, ни хрена.
Слуги олигархов.
Просто реалисты. Как ни странно, плюсую прогноз.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Вів 19 лис, 2019 07:04
Moneta написав:
Переживаю я не за них, а за банки которые как блох набрались облигаций за деньги деполюдей, и в случае шухера будут кивать на державу. Все таки в девяностые банки пичкали пустышками не с таким масштабом.
"Та политика, которую проводит правительство и Нацбанк, уже дает результаты. Через год-два долг перестанет быть вообще проблемой для Украины, мы будем с этим работать так же, как и все другие страны", - сказала Маркарова
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 07:54
Alex2006 написав: Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/460134/yakoyu-serednya-zarplata-bula-u-veresni
У Мінекономіки до макроекономічного прогнозу заклали такі середні зарплати на наступні роки:
у 2020 році – 12 497 грн;
у 2021 році – 14 187 грн;
у 2022 році – 16 047 грн.
Консервация бедности.
Ни прорыва, ни рывка, ни хрена.
Слуги олигархов.
Почему же, если в 2020 году курс будет 23, в 2021 - 21, а в 2022 - 19, то не так уж и плохо)
Обещали ведь всех заробитчан вернуть)
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Додано: Вів 19 лис, 2019 08:00
Василь-Рівне написав: Moneta написав:
Переживаю я не за них, а за банки которые как блох набрались облигаций за деньги деполюдей, и в случае шухера будут кивать на державу. Все таки в девяностые банки пичкали пустышками не с таким масштабом.
"Та политика, которую проводит правительство и Нацбанк, уже дает результаты. Через год-два долг перестанет быть вообще проблемой для Украины, мы будем с этим работать так же, как и все другие страны", - сказала Маркарова
дефолт шолЭ
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Додано: Вів 19 лис, 2019 08:24
Andrew_ написав: Василь-Рівне написав: Moneta написав:
Переживаю я не за них, а за банки которые как блох набрались облигаций за деньги деполюдей, и в случае шухера будут кивать на державу. Все таки в девяностые банки пичкали пустышками не с таким масштабом.
"Та политика, которую проводит правительство и Нацбанк, уже дает результаты. Через год-два долг перестанет быть вообще проблемой для Украины, мы будем с этим работать так же, как и все другие страны", - сказала Маркарова
дефолт шолЭ
та Тю на вас!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Вів 19 лис, 2019 08:27
Alex2006 написав: Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/460134/yakoyu-serednya-zarplata-bula-u-veresni
У Мінекономіки до макроекономічного прогнозу заклали такі середні зарплати на наступні роки:
у 2020 році – 12 497 грн;
у 2021 році – 14 187 грн;
у 2022 році – 16 047 грн.
Консервация бедности.
Ни прорыва, ни рывка, ни хрена.
Слуги олигархов.
Почему же, если в 2020 году курс будет 23, в 2021 - 21, а в 2022 - 19, то не так уж и плохо)
И не забывайте что это средняя, а ведь свежи в памяти ещё 3200 ... да и 1600.
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