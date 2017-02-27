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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2745274627472748

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:29

  vovan_prm написав:Тем временем по улицам курортного Бердянска в буквальном смысле текут фекалии, делая его жителей несколько равнодушными к изменениям курса доллара.

до сих пор? вроде бы 2 дня уже как
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:35

  vovan_prm написав:Тем временем по улицам курортного Бердянска в буквальном смысле текут фекалии, делая его жителей несколько равнодушными к изменениям курса доллара.

это к деньгам
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:оборот и курс начнёт идти ввер


тільни не в фев. 2020, а в фев. 2021 році!
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:51

  Alex2006 написав:
  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/460134/yakoyu-serednya-zarplata-bula-u-veresni

У Мінекономіки до макроекономічного прогнозу заклали такі середні зарплати на наступні роки:

у 2020 році – 12 497 грн;
у 2021 році – 14 187 грн;
у 2022 році – 16 047 грн.


Консервация бедности.

Ни прорыва, ни рывка, ни хрена.

Слуги олигархов.

Почему же, если в 2020 году курс будет 23, в 2021 - 21, а в 2022 - 19, то не так уж и плохо)

Такое теоретически возможно, если в 2020 году инфляция будет 1%, 2021 0,1%, а в 2022 - вообще дефляция
А если в связи с глобальным потеплением среднегодовая температура увеличится в 2020 году - на 5 град, 2021 - на 7 град, 2022 - на 10 град, еще и стоимость коммунальных услуг резко сократится, т.к. многие перестанут пользоваться отоплением и горячей водой :D
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Какая обстановка? Запорожье +5коп.
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:04

  Andrew_ написав:Какая обстановка? Запорожье +5коп.

Поки що рано казати. Франківськ аналогічно по обом позиціям.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:07

Укрэксимбанк
Странные какие-то совпадения.

15 ноября НС Укрэксимбанка оглашает конкурс на должность главы правления Укрэксимбанка.

16 ноября СБУ под процессуальном руководством ГПУ задерживают нынешнего главу Укрэксимбанка Гриценка.

18 ноября суд устанавливает залог в 3 млн.грн, ГПУ просила 100 млн.грн.

Совпадения ))

Подробности дела Гриценка от ГПУ
https://biz.censor.net.ua/news/3160386/ ... lojkin_gpu
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 24.20-24.30. 26.70-26.78
витя
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:15

  витя написав:Чернівці 24.20-24.30. 26.70-26.78

:?:
Это как? У вас там что ни одного банка и доступа в интернет-банки нет ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:23

  Alex2007 написав:
  витя написав:Чернівці 24.20-24.30. 26.70-26.78

:?:
Это как? У вас там что ни одного банка и доступа в интернет-банки нет ?

Єфффро)
Andrew_
 
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