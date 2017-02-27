Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лис, 2019 09:29
vovan_prm написав:
Тем временем по улицам курортного Бердянска в буквальном смысле текут фекалии, делая его жителей несколько равнодушными к изменениям курса доллара.
до сих пор? вроде бы 2 дня уже как
Andrew_
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Додано: Вів 19 лис, 2019 09:35
vovan_prm написав:
Тем временем по улицам курортного Бердянска в буквальном смысле текут фекалии, делая его жителей несколько равнодушными к изменениям курса доллара.
это к деньгам
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Додано: Вів 19 лис, 2019 09:39
Игорь Алексеевич написав:
оборот и курс начнёт идти ввер
тільни не в фев. 2020, а в фев. 2021 році!
Petro2004
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Додано: Вів 19 лис, 2019 09:51
Alex2006 написав: Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/460134/yakoyu-serednya-zarplata-bula-u-veresni
У Мінекономіки до макроекономічного прогнозу заклали такі середні зарплати на наступні роки:
у 2020 році – 12 497 грн;
у 2021 році – 14 187 грн;
у 2022 році – 16 047 грн.
Консервация бедности.
Ни прорыва, ни рывка, ни хрена.
Слуги олигархов.
Почему же,
если
в 2020 году курс будет 23, в 2021 - 21, а в 2022 - 19, то не так уж и плохо)
Такое теоретически возможно, если в 2020 году инфляция будет 1%, 2021 0,1%, а в 2022 - вообще дефляция
А если в связи с глобальным потеплением среднегодовая температура увеличится в 2020 году - на 5 град, 2021 - на 7 град, 2022 - на 10 град, еще и стоимость коммунальных услуг резко сократится, т.к. многие перестанут пользоваться отоплением и горячей водой
Victor37
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Додано: Вів 19 лис, 2019 10:01
Какая обстановка? Запорожье +5коп.
Andrew_
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Додано: Вів 19 лис, 2019 10:04
Andrew_ написав:
Какая обстановка? Запорожье +5коп.
Поки що рано казати. Франківськ аналогічно по обом позиціям.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
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Додано: Вів 19 лис, 2019 10:07
Укрэксимбанк
Странные какие-то совпадения.
15 ноября НС Укрэксимбанка оглашает конкурс на должность главы правления Укрэксимбанка.
16 ноября СБУ под процессуальном руководством ГПУ задерживают нынешнего главу Укрэксимбанка Гриценка.
18 ноября суд устанавливает залог в 3 млн.грн, ГПУ просила 100 млн.грн.
Совпадения ))
Подробности дела Гриценка от ГПУ
https://biz.censor.net.ua/news/3160386/ ... lojkin_gpu
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 19 лис, 2019 10:08
Чернівці 24.20-24.30. 26.70-26.78
витя
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Додано: Вів 19 лис, 2019 10:15
витя написав:
Чернівці 24.20-24.30.
26
.70-
26
.78
Это как? У вас там что ни одного банка и доступа в интернет-банки нет ?
Alex2007
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