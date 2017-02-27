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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 27472748274927502751>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:27

  Andrew_ написав:
  Alex2007 написав:
  витя написав:Чернівці 24.20-24.30. 26.70-26.78

:?:
Это как? У вас там что ни одного банка и доступа в интернет-банки нет ?

Єфффро)


:mrgreen: понял-спасибо. я то за евро не слежу.
подумал, диапазон спроса и диапазон предложения по доллярчику :mrgreen: мало ли какие чудеса бывают

ПС. а то у нас в Одессе кстати встречаются отмороженные обменники работающие в городе со спредом 1.5 грн). В центре. С курсом например 24.2 и 25.3 ( типа вдруг покупатель не заметит 25 или 24 )
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 19 лис, 2019 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:36

  Victor37 написав:
  Alex2006 написав:
  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/460134/yakoyu-serednya-zarplata-bula-u-veresni

У Мінекономіки до макроекономічного прогнозу заклали такі середні зарплати на наступні роки:

у 2020 році – 12 497 грн;
у 2021 році – 14 187 грн;
у 2022 році – 16 047 грн.


Консервация бедности.

Ни прорыва, ни рывка, ни хрена.

Слуги олигархов.

Почему же, если в 2020 году курс будет 23, в 2021 - 21, а в 2022 - 19, то не так уж и плохо)

Такое теоретически возможно, если в 2020 году инфляция будет 1%, 2021 0,1%, а в 2022 - вообще дефляция
А если в связи с глобальным потеплением среднегодовая температура увеличится в 2020 году - на 5 град, 2021 - на 7 град, 2022 - на 10 град, еще и стоимость коммунальных услуг резко сократится, т.к. многие перестанут пользоваться отоплением и горячей водой :D

хочу вас разочаровать.
если будет теплее на 10 градусов, то вы будите платить столько же. Только не за отопление, а за кондер. :D
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хотілось би для себе визначити ключові параметри які впливають на коливання курсу, щоб розуміючи їх, планувати свої дії. Зробити так звану "козу" певних факторів, щоб глянувши на неї в будь-який період року розуміти куди рухається курс. Бо виходить, що більше звертаєш увагу на ті фактори які в даний момент не впливають на курс і навпаки. Поясню. Як тільки ми побачили величезний попит на ОВДП із боку нерезидентів, потрібно було всі інші фактори понижати у "вартості". Але більшість тут присутніх цього не зробили. Тільки одиниці до цього дійшли.

Спробую перелічити їх тут в хаотичній послідовності. Якщо у вас є доповнення буду вдячний. Також буду вдячний якщо підкажете котрі із них важливіші, а котрі другорядні і допоможете проаналізувати. Якщо тема займає багато місця на сторінках форуму по серед робочого тижня, її обговорення можна перенести на вихідні.
І так, от те, що спадає мені на думку:

1. Купівля нерезидентами ОВДП номінованих в гривні (купляють - курс падає, продають - курс росте)
2. Зберігання НАК Нафтогаз газу у режимі митного складу та розмитнення його по мірі продажу (Відсутність тиску на курс в осінній період)
3. Ріст ВВП (В залежності на чому базується ріст. Якщо на промисловому зростанні - це підтримка низького курсу. якщо на споживанні - це підтримка високого курсу)
4. Високий врожай зернових та олійних культур (неврожай - підтримує високий курс і навпаки)
5. Сальдо зовнішньої торгівлі (Ріст від'ємного сальдо підтримує високий курс і навпаки)
6. Ціни на руду та метал (Зменшення ціни підтримує високий курс і навпаки)
7. Повернення ПДВ експортерам (фактор який впливає швидше на амплітуду коливань ніж на тренд)
8. Виплата дивідендів нерезидентами (Збільшення виплат - підтримує високий курс і навпаки)
9. Наповнення бюджету митними зборами (Щоб більше збирати податків - потрібен вищий курс і навпаки. Відповідно великі прибутки закладені в бюджет підтримують високий курс. Але фактор можна виключити якщо відбудеться секвестр бюджету або "поріжуть" витратну частину)
10. Прямі іноземні інвестиції (їх ріст - підтримка зменшення курсу і навпаки)
11. Відкриття ринку землі (поки що не відомо адже не маємо остаточних умов, але поки що на очікуваннях цей процес однозначно підтримує низький курс)
12. Очікування населення (фактор який впливає швидше на амплітуду коливань ніж на тренд)
13. Необхідність у валюті для імпортерів (думаю цей фактор починає втрачати актуальність. всі починають пристосовуватись і скуповувати валюту заздалегідь)
14. Необхідність у гривні для посівної (тут аналогічно до попереднього фактора. Він почитає втрачати свою актуальність)
15. Питання із транзитом газу. (не буде довготривалого контракту - підтримка суттєвого зростання курсу)
Востаннє редагувалось Realist в Вів 19 лис, 2019 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  dima_beleb написав:хочу вас разочаровать.
если будет теплее на 10 градусов, то вы будите платить столько же. Только не за отопление, а за кондер. :D

На кондёр не хватит, тогда актуальным будет воды где нибудь добыть и сена любого пожевать.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:47

  dima_beleb написав:хочу вас разочаровать.
если будет теплее на 10 градусов, то вы будите платить столько же. Только не за отопление, а за кондер.


Если среднегодовая температура будет теплее на 10 градусов уже никто и ни за что платить не будет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:57

  Andrew_ написав:
  Василь-Рівне написав:
  Moneta написав:Переживаю я не за них, а за банки которые как блох набрались облигаций за деньги деполюдей, и в случае шухера будут кивать на державу. Все таки в девяностые банки пичкали пустышками не с таким масштабом.

"Та политика, которую проводит правительство и Нацбанк, уже дает результаты. Через год-два долг перестанет быть вообще проблемой для Украины, мы будем с этим работать так же, как и все другие страны", - сказала Маркарова

дефолт шолЭ :mrgreen:



Та тут дефолт пол-форума поприветствовало бы, чтобы оправдать собственные сбережения в валюте.

Хотя в каждой шутке есть только доля шутки.
Вопрос по варантах Яресько все равно надо будет как-то решать,
и даже земельная финансовая затычка будет не в помощь,
страна без решения этого вопроса просто обречена на экономическую депрессию-стагнацию,
так что полу-дефолт ,
но таки надо будет объявлять, а как его там назвут - реструктуризацией, частичной сменой условий - это уже не так важно.
То,что предлагают слуги - выкупить варанты -
хреновая идея мне кажется,
во-первых, при выкупе цена их пойдет вверх,
во-вторых, спускать деньги от земли и приватизации на Яреськины варанты - не совсем как бы по-хозяйски.
Так что многие последствия еще впереди - и по востоку, и по газовой трубе, и по варантам,
так что не все так прямолинейно и на валютном рынке будет.
А то как-то просто все получается
цепочка земля-твердая и стабильная гривна -
как-то слишком безхитростно получается.
Никогда так не бывает. Зигзаги и повороты еще впереди.

В воображаемом дефолте вообще есть один минус и два плюса:

Минус - ежемесячный доход резко упал бы, пришлось бы на какое-то время затянуть пояса, и возможно отказаться на время от хорошего пивка, заменив его на бурду.

Плюс-очистка от шелухи это иногда неплохо, пока гром не грянет..., пока и не начнутся реальные реформы, в 1998-м русские начали с чистого листа после пирамиды ГКО и дефолт стал трамплином для мощнейшего экономического прыжка из болота.
Еще один плюс - для держателей более менее крупной суммы в валюте, активы дешевеют и можна выбрать чего -нибудь более менее вкусного.

Но в наших условиях дефолт тормозится общемировой привлекательной "вкуснятиной" - таким последним активом как земля. Кредиторам очень выгодно давать нам в долг, и получать проценты ,которые во всем мире считаются безумными.

Так что полномасштабного дефолта не будет (разве что полу-дефолт по варантам), а вот финансово-экономический тупик,
когда пол-страны выедет,
а остальные пол-страны буду впахивать на финансово - промышленные группы -
наши олигархические и иностранные-
это запросто может случится.

Может еще и финансово-экономический кризис вполне случиться.
Ведь гнилая монопольно-клановая основа не может быть надежным фундаментома для экономики.

К слову,они это понимают, вон даже пишут, что если страна не будет готова,то вопрос будет отстрочен:
https://news.finance.ua/ua/news/-/46015 ... ynok-zemli

Я добавлю больше - если вопрос по земле будет отстрочен
и с 1 октября будет большой пшик,
то кырдык и макроэкономаической стабильности и курсу гривны.

Все у нас не на фундаменталке зыждется как в развитых странах,
а на спекулятивно-коррупционно-кланово-инсайдеро-авантюрной основе.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 19 лис, 2019 11:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:1. Купівля нерезидентами ОВДП номінованих в гривні (купляють - курс падає, продають - курс росте)


купівлю ще якось можна відслідковувати (статистика від НБУ, мінфіна), а як щодо продаж?
сумніваюсь що нерезиденти володіючи дуже жирними портфелями бумаги побіжать скидати її (дешевше чи дуже дешевше) на 2-ий ринок
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:02

  yama написав:копируйте действия НБУ и будет вам счастье :idea: это же спекулянт который спекулирует на рынке на котором сам устанавливает правила :idea: А если сам устанавливаешь правила игры то ты всегда в выигрыше :mrgreen:
ВСпомним как НБУ за день два слил 200 млн $ по цене выше 25 грн , а ни у кого из форумчан не хватило смелости сыграть на понижение

1. Все это было бы хорошо, если бы не одно, но очень важное НО! НБУ - не спекулянт. И целью НБУ не есть получение прибыли! Поэтому копирование его тактики может привести к очень нехорошим последствиям. Для доказательства тезиса привожу пункт №2.

2. В период резкого роста курса доллара НБУ (как и в приведенном Вами примере) сливает валюту для сглаживания колебаний (как и выкупает в случае резкого снижения курса). Но что, если это не разовый всплеск, как месяц назад, а долгосрочный тренд - как бывало уже не раз, и намного чаще чем разовые всплески. Тогда Вы вместе с НБУ сольете много валюты по низкому курсу, а курс будет продолжать расти. Для НБУ - это ОК - он выполняет свою функцию - сглаживает резкие колебания. А вот для Вас - будет ли это правильной тактикой? Сомневаюсь. Аналогично и при нисходящем тренде.

ЗЫ. Примеров можете найти море в нашей истроии - как на растущем курсе, так и на падающем (взять хотя бы последний год - НБУ постоянно откупал от 28 и аж до 24).
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:04

  Zebra написав:Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.

Далеко не ховайте, бо скоро назад понесете.. :wink:
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