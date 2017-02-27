Додано: Вів 19 лис, 2019 10:57

Andrew_ написав: Василь-Рівне написав: Moneta написав: Переживаю я не за них, а за банки которые как блох набрались облигаций за деньги деполюдей, и в случае шухера будут кивать на державу. Все таки в девяностые банки пичкали пустышками не с таким масштабом. Переживаю я не за них, а за банки которые как блох набрались облигаций за деньги деполюдей, и в случае шухера будут кивать на державу. Все таки в девяностые банки пичкали пустышками не с таким масштабом.

"Та политика, которую проводит правительство и Нацбанк, уже дает результаты. Через год-два долг перестанет быть вообще проблемой для Украины, мы будем с этим работать так же, как и все другие страны", - сказала Маркарова "Та политика, которую проводит правительство и Нацбанк, уже дает результаты. Через год-два долг перестанет быть вообще проблемой для Украины, мы будем с этим работать так же, как и все другие страны", - сказала Маркарова

дефолт шолЭ дефолт шолЭ

Та тут дефолт пол-форума поприветствовало бы, чтобы оправдать собственные сбережения в валюте.Хотя в каждой шутке есть только доля шутки.Вопрос по варантах Яресько все равно надо будет как-то решать,и даже земельная финансовая затычка будет не в помощь,страна без решения этого вопроса просто обречена на экономическую депрессию-стагнацию,так что полу-дефолт ,но таки надо будет объявлять, а как его там назвут - реструктуризацией, частичной сменой условий - это уже не так важно.То,что предлагают слуги - выкупить варанты -хреновая идея мне кажется,во-первых, при выкупе цена их пойдет вверх,во-вторых, спускать деньги от земли и приватизации на Яреськины варанты - не совсем как бы по-хозяйски.Так что многие последствия еще впереди - и по востоку, и по газовой трубе, и по варантам,так что не все так прямолинейно и на валютном рынке будет.А то как-то просто все получаетсяцепочка земля-твердая и стабильная гривна -как-то слишком безхитростно получается.Никогда так не бывает. Зигзаги и повороты еще впереди.В воображаемом дефолте вообще есть один минус и два плюса:Минус - ежемесячный доход резко упал бы, пришлось бы на какое-то время затянуть пояса, и возможно отказаться на время от хорошего пивка, заменив его на бурду.Плюс-очистка от шелухи это иногда неплохо, пока гром не грянет..., пока и не начнутся реальные реформы, в 1998-м русские начали с чистого листа после пирамиды ГКО и дефолт стал трамплином для мощнейшего экономического прыжка из болота.Еще один плюс - для держателей более менее крупной суммы в валюте, активы дешевеют и можна выбрать чего -нибудь более менее вкусного.Но в наших условиях дефолт тормозится общемировой привлекательной "вкуснятиной" - таким последним активом как земля. Кредиторам очень выгодно давать нам в долг, и получать проценты ,которые во всем мире считаются безумными.Так что полномасштабного дефолта не будет (разве что полу-дефолт по варантам), а вот финансово-экономический тупик,когда пол-страны выедет,а остальные пол-страны буду впахивать на финансово - промышленные группы -наши олигархические и иностранные-это запросто может случится.Может еще и финансово-экономический кризис вполне случиться.Ведь гнилая монопольно-клановая основа не может быть надежным фундаментома для экономики.К слову,они это понимают, вон даже пишут, что если страна не будет готова,то вопрос будет отстрочен:Я добавлю больше - если вопрос по земле будет отстрочени с 1 октября будет большой пшик,то кырдык и макроэкономаической стабильности и курсу гривны.Все у нас не на фундаменталке зыждется как в развитых странах,а на спекулятивно-коррупционно-кланово-инсайдеро-авантюрной основе.