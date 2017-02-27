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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2748274927502751>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

все...понеслось...курс на 30 пошел!
kivin
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:08

  kivin написав:все...понеслось...курс на 30 пошел!

Пора бы уже, а то в девках можно засидеться
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:09

  Zebra написав:Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.

ТАС онлайн спустился на 2коп.
Подскок дохлой кошки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:11

  freeze написав:
  dima_beleb написав:хочу вас разочаровать.
если будет теплее на 10 градусов, то вы будите платить столько же. Только не за отопление, а за кондер.


Если среднегодовая температура будет теплее на 10 градусов уже никто и ни за что платить не будет.

сказка либерастов-глобалистов. Потепления не будет. будет похолодание. :D
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:11

  Вкладчик1234 написав:
  Zebra написав:Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.

ТАС онлайн спустился на 2коп.
Подскок дохлой кошки


завтра вниз пробъют 24
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 19 лис, 2019 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:11

  Вкладчик1234 написав:
  Zebra написав:Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.

ТАС онлайн спустился на 2коп.
Подскок дохлой кошки

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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:12

  kivin написав:все...понеслось...курс на 30 пошел!

на 30 чего? копеек или гривень?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:12

  Вкладчик1234 написав:
  Zebra написав:Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.

ТАС онлайн спустился на 2коп.
Подскок дохлой кошки

Поки так, якщо перейдемо 24,50 то буде цікавіше. Ключове слово, якщо)
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:13

  Yuri_61 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Zebra написав:Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.

ТАС онлайн спустился на 2коп.
Подскок дохлой кошки


завтра вниз пробъют 24

да уже несколько месяцев крутимся вокруг 24-25 грн.
а тут вдруг пробьем?
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:15

Автор77
Вы (и не только Вы, кстати) так уверенно стращаете страшными "Яреськиными варрантами".
А можно конкретные цифры услышать?
А то я смотрю новую пугалку нашли.
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