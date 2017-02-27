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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:05
все...понеслось...курс на 30 пошел!
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kivin
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:08
kivin написав:
все...понеслось...курс на 30 пошел!
Пора бы уже, а то в девках можно засидеться
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Zebra
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:09
Zebra написав:
Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.
ТАС онлайн спустился на 2коп.
Подскок дохлой кошки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:11
freeze написав: dima_beleb написав:
хочу вас разочаровать.
если будет теплее на 10 градусов, то вы будите платить столько же. Только не за отопление, а за кондер.
Если среднегодовая температура будет теплее на 10 градусов уже никто и ни за что платить не будет.
сказка либерастов-глобалистов. Потепления не будет. будет похолодание.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:11
Вкладчик1234 написав: Zebra написав:
Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.
ТАС онлайн спустился на 2коп.
Подскок дохлой кошки
завтра вниз пробъют 24
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Вів 19 лис, 2019 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:11
Вкладчик1234 написав: Zebra написав:
Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.
ТАС онлайн спустился на 2коп.
Подскок дохлой кошки
походу
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:12
kivin написав:
все...понеслось...курс на 30 пошел!
на 30 чего? копеек или гривень?
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:12
Вкладчик1234 написав: Zebra написав:
Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.
ТАС онлайн спустился на 2коп.
Подскок дохлой кошки
Поки так, якщо перейдемо 24,50 то буде цікавіше. Ключове слово, якщо)
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:13
Yuri_61 написав: Вкладчик1234 написав: Zebra написав:
Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.
ТАС онлайн спустился на 2коп.
Подскок дохлой кошки
завтра вниз пробъют 24
да уже несколько месяцев крутимся вокруг 24-25 грн.
а тут вдруг пробьем?
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:15
Автор77
Вы (и не только Вы, кстати) так уверенно стращаете страшными "Яреськиными варрантами".
А можно конкретные цифры услышать?
А то я смотрю новую пугалку нашли.
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Dimar
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