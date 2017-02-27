Додано: Вів 19 лис, 2019 11:27

greenozon написав: Realist написав: 1. Купівля нерезидентами ОВДП номінованих в гривні (купляють - курс падає, продають - курс росте) 1. Купівля нерезидентами ОВДП номінованих в гривні (купляють - курс падає, продають - курс росте)



купівлю ще якось можна відслідковувати (статистика від НБУ, мінфіна), а як щодо продаж?

сумніваюсь що нерезиденти володіючи дуже жирними портфелями бумаги побіжать скидати її (дешевше чи дуже дешевше) на 2-ий ринок купівлю ще якось можна відслідковувати (статистика від НБУ, мінфіна), а як щодо продаж?сумніваюсь що нерезиденти володіючи дуже жирними портфелями бумаги побіжать скидати її (дешевше чи дуже дешевше) на 2-ий ринок

Зря сомневаетесь.Посмотрите статистику за 2008 год. Там как раз летом, когда курс плавно двигался с 5,05 до 4,60, нерезиденты массово выходили из ОВГЗ. Что отражено в статистике на сайте НБУ.Отличный, кстати, индикатор был. Жаль, я сам понял это уже "после того как".Тогда объемы были, конечно, не такие большие.PS. Я уже писал, что в этот раз нерезы, особенно если это "нерезы", то есть наши же олигархи (или известный олигарх на "Бе"), могут сделать финт ушами и выйти из ОВГЗ по-хитрому, учитывая слишком большой объем ОВГЗ для "выливания" его на вторичку, а именно: взять в НБУ кредит в гривне под залог ОВГЗ. Но для этого нужен (цитирую Зе): "стопроцентно свой Генпрокурор (зачеркнуто) Глава НБУ". Хотя и свой Генпрокурор точно не помешает в этом случае