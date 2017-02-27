не правда, идем на 30грн за бакс
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:16
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:19
Что-то не слышал, чтобы африканцы жаловались на высокие коммунальные тарифы.
К тому же допзатраты на кондер будут значительно меньше, чем экономия на теплой и дорогостоящей одежде, а также жирной и высококалорийной пище, необходимой в холодном климате. Так что свободной гривны (за вычетом расходов на еду, одежду и кондер)для скупки сильно подешевевшего бакса у вас будет все-таки значительно больше в жарком климате
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:27
Зря сомневаетесь.
Посмотрите статистику за 2008 год. Там как раз летом, когда курс плавно двигался с 5,05 до 4,60, нерезиденты массово выходили из ОВГЗ. Что отражено в статистике на сайте НБУ.
Отличный, кстати, индикатор был. Жаль, я сам понял это уже "после того как".
Тогда объемы были, конечно, не такие большие.
PS. Я уже писал, что в этот раз нерезы, особенно если это "нерезы", то есть наши же олигархи (или известный олигарх на "Бе"), могут сделать финт ушами и выйти из ОВГЗ по-хитрому, учитывая слишком большой объем ОВГЗ для "выливания" его на вторичку, а именно: взять в НБУ кредит в гривне под залог ОВГЗ. Но для этого нужен (цитирую Зе): "стопроцентно свой Генпрокурор (зачеркнуто) Глава НБУ". Хотя и свой Генпрокурор точно не помешает в этом случае
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... цього тижня НЕ проб'єм 24, як і не подолаємо 24,5!
...хоча....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:30
Dimar
По этой схеме кредит в НБУ могут брать только банки.
Живите своим умом!
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:32
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:37
я тоже не слышал, что б южные страны жили богаче, чем северные!
а насчет идеального климата, при котором не нужно много тратить на жизнь, так это: жить в районе экватора и на высоте 1,5-2 км (горное плато/горная долина) - вот там постоянная температура буде в районе 23 градусов.
Например: горные районы Индии, Эквадор, Гондурас.
по климату - идеально. А вот по экономике - не очень.
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Для того, чтобы в Украине был более мягкий климат нужно: развалить Карпаты, и тогда влажный теплый воздух с запада будет беспрепятственно проникать на восток страны.
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