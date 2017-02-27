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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2748274927502751

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:16

  Вкладчик1234 написав:
  Zebra написав:Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.

ТАС онлайн спустился на 2коп.
Подскок дохлой кошки


не правда, идем на 30грн за бакс :mrgreen:
kivin
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:19

  dima_beleb написав:хочу вас разочаровать.
если будет теплее на 10 градусов, то вы будите платить столько же. Только не за отопление, а за кондер. :D

Что-то не слышал, чтобы африканцы жаловались на высокие коммунальные тарифы.
К тому же допзатраты на кондер будут значительно меньше, чем экономия на теплой и дорогостоящей одежде, а также жирной и высококалорийной пище, необходимой в холодном климате. Так что свободной гривны (за вычетом расходов на еду, одежду и кондер)для скупки сильно подешевевшего бакса у вас будет все-таки значительно больше в жарком климате :D
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:27

  greenozon написав:
  Realist написав:1. Купівля нерезидентами ОВДП номінованих в гривні (купляють - курс падає, продають - курс росте)


купівлю ще якось можна відслідковувати (статистика від НБУ, мінфіна), а як щодо продаж?
сумніваюсь що нерезиденти володіючи дуже жирними портфелями бумаги побіжать скидати її (дешевше чи дуже дешевше) на 2-ий ринок

Зря сомневаетесь.
Посмотрите статистику за 2008 год. Там как раз летом, когда курс плавно двигался с 5,05 до 4,60, нерезиденты массово выходили из ОВГЗ. Что отражено в статистике на сайте НБУ.
Отличный, кстати, индикатор был. Жаль, я сам понял это уже "после того как". :evil:
Тогда объемы были, конечно, не такие большие.

PS. Я уже писал, что в этот раз нерезы, особенно если это "нерезы", то есть наши же олигархи (или известный олигарх на "Бе"), могут сделать финт ушами и выйти из ОВГЗ по-хитрому, учитывая слишком большой объем ОВГЗ для "выливания" его на вторичку, а именно: взять в НБУ кредит в гривне под залог ОВГЗ. Но для этого нужен (цитирую Зе): "стопроцентно свой Генпрокурор (зачеркнуто) Глава НБУ". Хотя и свой Генпрокурор точно не помешает в этом случае :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... цього тижня НЕ проб'єм 24, як і не подолаємо 24,5!
...хоча.... :roll: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:30

Dimar
По этой схеме кредит в НБУ могут брать только банки.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:32

Ну и еще один важный индикатор.
Я вчера уже постил картинку. Может кто-то не заметил, продублирую.
Пока такой тренд сохраняется - резких движений не должно быть.
Зображення
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:37

  Victor37 написав:Что-то не слышал, чтобы африканцы жаловались на высокие коммунальные тарифы.
К тому же допзатраты на кондер будут значительно меньше, чем экономия на теплой и дорогостоящей одежде, а также жирной и высококалорийной пище, необходимой в холодном климате. Так что свободной гривны (за вычетом расходов на еду, одежду и кондер)для скупки сильно подешевевшего бакса у вас будет все-таки значительно больше в жарком климате :D

я тоже не слышал, что б южные страны жили богаче, чем северные!

а насчет идеального климата, при котором не нужно много тратить на жизнь, так это: жить в районе экватора и на высоте 1,5-2 км (горное плато/горная долина) - вот там постоянная температура буде в районе 23 градусов.
Например: горные районы Индии, Эквадор, Гондурас.
по климату - идеально. А вот по экономике - не очень.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для того, чтобы в Украине был более мягкий климат нужно: развалить Карпаты, и тогда влажный теплый воздух с запада будет беспрепятственно проникать на восток страны. :)
dima_beleb
 
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