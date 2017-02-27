Realist написав:1. Купівля нерезидентами ОВДП номінованих в гривні (купляють - курс падає, продають - курс росте)
купівлю ще якось можна відслідковувати (статистика від НБУ, мінфіна), а як щодо продаж? сумніваюсь що нерезиденти володіючи дуже жирними портфелями бумаги побіжать скидати її (дешевше чи дуже дешевше) на 2-ий ринок
Зря сомневаетесь. Посмотрите статистику за 2008 год. Там как раз летом, когда курс плавно двигался с 5,05 до 4,60, нерезиденты массово выходили из ОВГЗ. Что отражено в статистике на сайте НБУ. Отличный, кстати, индикатор был. Жаль, я сам понял это уже "после того как". Тогда объемы были, конечно, не такие большие.
PS. Я уже писал, что в этот раз нерезы, особенно если это "нерезы", то есть наши же олигархи (или известный олигарх на "Бе"), могут сделать финт ушами и выйти из ОВГЗ по-хитрому, учитывая слишком большой объем ОВГЗ для "выливания" его на вторичку, а именно: взять в НБУ кредит в гривне под залог ОВГЗ. Но для этого нужен (цитирую Зе): "стопроцентно свой Генпрокурор (зачеркнуто) Глава НБУ". Хотя и свой Генпрокурор точно не помешает в этом случае
... цього тижня НЕ проб'єм 24, як і не подолаємо 24,5! ...хоча....
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Victor37 написав:Что-то не слышал, чтобы африканцы жаловались на высокие коммунальные тарифы. К тому же допзатраты на кондер будут значительно меньше, чем экономия на теплой и дорогостоящей одежде, а также жирной и высококалорийной пище, необходимой в холодном климате. Так что свободной гривны (за вычетом расходов на еду, одежду и кондер)для скупки сильно подешевевшего бакса у вас будет все-таки значительно больше в жарком климате
я тоже не слышал, что б южные страны жили богаче, чем северные!
а насчет идеального климата, при котором не нужно много тратить на жизнь, так это: жить в районе экватора и на высоте 1,5-2 км (горное плато/горная долина) - вот там постоянная температура буде в районе 23 градусов. Например: горные районы Индии, Эквадор, Гондурас. по климату - идеально. А вот по экономике - не очень.
dima_beleb написав:Для того, чтобы в Украине был более мягкий климат нужно: развалить Карпаты, и тогда влажный теплый воздух с запада будет беспрепятственно проникать на восток страны.
... та вже трохи краще їх обтікає тепле повітря заходу, після масової вирубки дерев.... - лисі гори - менші перешкоди!
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 19 лис, 2019 12:06, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 19.11.2019..................2420,5232 Гривна укрепилась на 3 копейки. Открылись на 4.5 копейки выше вчерашнего закрытия. Выдержав непривычно долгую паузу, только к 11 начали движение, опустившись на копейку. Еще через 40 минут сделали еще один копеечный шажок вниз. Больше до 12 движений не было. Небольшой вчерашний рост спровоцировал НБУ, выкупив плановые 30 млн. Серьезное сокращение коррсчетов вызвано непривычно большими операциями казначейства, которое высосало с рынка 10 млрд. Конец периода уплаты квартальных налогов.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 15.11.2019 Усього, млн дол. США 400.1 Чистый спрос составил 370 млн. Для пятницы нормально.