А че так слабо? Давай, пиши 50 сразу. Мы же все давно нормальную человеческую ракету ждем, как в феврале 2015 при лерке алкоголичке, а не какую то постную керню.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лис, 2019 12:28
Додано: Вів 19 лис, 2019 12:29
Сегодня под аукцион овгз валюты наливают.
А вот в четверт пятницу не исключено что нбу придется выходить с уколами успокоительного.
Додано: Вів 19 лис, 2019 12:31
Маловато этого будет. Нужно масштабировать карпаты до размеров гималаев, и переместить их на границу с российской арктикой.
Додано: Вів 19 лис, 2019 12:49
так че снова вниз? а как же отскок хотяб на 24,50
Додано: Вів 19 лис, 2019 12:52
"Гривня - понад усе!")))))
...а свято наближається!
- отакі вже смс-ки приходять....
Ось-ось і випаде перший сніг
(snowflake)(snowflake)(snowflake)
А за ним і ялинка в хаті з’явиться (christmas_tree)
А під ялинкою будуть подарунки для друзів та рідних (gift)
Зроби і для себе подарунок(!)
Розмісти нові кошти на депозит в Ідея Банку під 19%(!)
І сміливо та впевнено зустрічай 2020 рік (wink)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:08
Может просто на границу с РФ?)
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:21
пол годика продержится банк?
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Із
Почитайте топ коментарів під статтею. Таких як Косюк можна не любити, але все одно потрібно із повагою ставитись до того що він зробив. Люди просто не усвідомлюють цього.
От для прикладу представте, що ви захотіли стати Косюком. І для того, щоб вам СТВОРИТИ нові робочі місця у себе в селі/місті/районі/області потрібно:
Пройти три кола бюрократії, створити з нуля інфраструктуру, а потім ще захищати себе від візитів різних осіб, починаючи від екологів та пожежників і закінчуючи СБУ і прокуратурою. І більше того, представте, що у вас як бізнесмена не має стільки ресурсів та можливостей як у Косюка.
Захочете ви щось робити? Думаю простіше вкластись в ОВДП, а працювати нехай будуть інші або заробітчани закордоном.
Ось така реальність. І якщо її не змінити, нічого в Україні не зміниться. В тому числі і довгостроковий тренд на девальвацію. А те що зараз відбувається - це короткострокова корекція або навіть велика спекуляція.
А кінець статті процитую тут:
"- Какие риски сейчас вы видите для власти?
- Власти нужно показать, что она понятна прежде всего для своих украинских инвесторов. Но пока такого нет. Правильная власть должна опираться на доверие людей. Порошенко ушел из-за недоверия. Ко мне пришел один из лидеров "Самопомощи": "Ты будешь помогать?" Я говорю: "Нет. У вас нет лидера". "У нас есть лидер, Садовой". Я сказал: "Он не лидер, вы ему не верите никто. А лидер – это доверие в самой команде". Доверие родится в процессе каких-то поступков, действий и шагов. И как быстро это будет – не понимаю. Доверие - это прежде всего честные суды. Это законные действия исполнительной власти. Это план того, как мы прекратим отъезд из Украины трудовых мигрантов, как вернем в Украину людей со сбора клубники, как вернем домработниц итальянских? Зарплату сможем предложить, когда создадим новые рабочие места. Тогда мы будем конкурировать за эти рабочие руки. А конкуренция будет только тогда, когда вся страна станет стройкой. Источник:
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:29
Вони на продажі. Так що не спішіть тішитись
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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