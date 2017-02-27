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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лис, 2019 12:28
kivin написав:
все...понеслось...курс на 30 пошел!
А че так слабо? Давай, пиши 50 сразу. Мы же все давно нормальную человеческую ракету ждем, как в феврале 2015 при лерке алкоголичке, а не какую то постную керню.
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escobar
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Додано: Вів 19 лис, 2019 12:29
Вкладчик1234 написав: Zebra написав:
Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.
ТАС онлайн спустился на 2коп.
Подскок дохлой кошки
Сегодня под аукцион овгз валюты наливают.
А вот в четверт пятницу не исключено что нбу придется выходить с уколами успокоительного.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 12:31
dima_beleb написав:
Для того, чтобы в Украине был более мягкий климат нужно: развалить Карпаты, и тогда влажный теплый воздух с запада будет беспрепятственно проникать на восток страны.
Маловато этого будет. Нужно масштабировать карпаты до размеров гималаев, и переместить их на границу с российской арктикой.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 12:49
escobar написав: Вкладчик1234 написав: Zebra написав:
Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.
ТАС онлайн спустился на 2коп.
Подскок дохлой кошки
Сегодня под аукцион овгз валюты наливают.
А вот в четверт пятницу не исключено что нбу придется выходить с уколами успокоительного.
так че снова вниз? а как же отскок хотяб на 24,50
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Andrew_
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Додано: Вів 19 лис, 2019 12:52
...а свято наближається!
- отакі вже смс-ки приходять....
Ось-ось і випаде перший сніг
(snowflake)(snowflake)(snowflake)
А за ним і ялинка в хаті з’явиться (christmas_tree)
А під ялинкою будуть подарунки для друзів та рідних (gift)
Зроби і для себе подарунок(!)
Розмісти нові кошти на депозит в Ідея Банку під 19%(!)
І сміливо та впевнено зустрічай 2020 рік (wink)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 19 лис, 2019 13:08
escobar написав: dima_beleb написав:
Для того, чтобы в Украине был более мягкий климат нужно: развалить Карпаты, и тогда влажный теплый воздух с запада будет беспрепятственно проникать на восток страны.
Маловато этого будет. Нужно масштабировать карпаты до размеров гималаев, и переместить их на границу с российской арктикой.
Может просто на границу с РФ?)
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Додано: Вів 19 лис, 2019 13:21
Долярчик написав:
...а свято наближається!
- отакі вже смс-ки приходять....
Ось-ось і випаде перший сніг
(snowflake)(snowflake)(snowflake)
А за ним і ялинка в хаті з’явиться (christmas_tree)
А під ялинкою будуть подарунки для друзів та рідних (gift)
Зроби і для себе подарунок(!)
Розмісти нові кошти на депозит в Ідея Банку під 19%(!)
І сміливо та впевнено зустрічай 2020 рік (wink)
пол годика продержится банк?
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Andrew_
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