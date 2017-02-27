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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2749275027512752

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:28

  kivin написав:все...понеслось...курс на 30 пошел!

А че так слабо? Давай, пиши 50 сразу. Мы же все давно нормальную человеческую ракету ждем, как в феврале 2015 при лерке алкоголичке, а не какую то постную керню.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:29

  Вкладчик1234 написав:
  Zebra написав:Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.

ТАС онлайн спустился на 2коп.
Подскок дохлой кошки

Сегодня под аукцион овгз валюты наливают.

А вот в четверт пятницу не исключено что нбу придется выходить с уколами успокоительного.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:31

  dima_beleb написав:Для того, чтобы в Украине был более мягкий климат нужно: развалить Карпаты, и тогда влажный теплый воздух с запада будет беспрепятственно проникать на восток страны. :)

Маловато этого будет. Нужно масштабировать карпаты до размеров гималаев, и переместить их на границу с российской арктикой.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:49

  escobar написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Zebra написав:Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.

ТАС онлайн спустился на 2коп.
Подскок дохлой кошки

Сегодня под аукцион овгз валюты наливают.

А вот в четверт пятницу не исключено что нбу придется выходить с уколами успокоительного.

так че снова вниз? а как же отскок хотяб на 24,50 :mrgreen:
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:52

"Гривня - понад усе!")))))

...а свято наближається! :)
- отакі вже смс-ки приходять....

Ось-ось і випаде перший сніг
(snowflake)(snowflake)(snowflake)
А за ним і ялинка в хаті з’явиться (christmas_tree)
А під ялинкою будуть подарунки для друзів та рідних (gift)
Зроби і для себе подарунок(!)

Розмісти нові кошти на депозит в Ідея Банку під 19%(!)  

І сміливо та впевнено зустрічай 2020 рік (wink)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:08

  escobar написав:
  dima_beleb написав:Для того, чтобы в Украине был более мягкий климат нужно: развалить Карпаты, и тогда влажный теплый воздух с запада будет беспрепятственно проникать на восток страны. :)

Маловато этого будет. Нужно масштабировать карпаты до размеров гималаев, и переместить их на границу с российской арктикой.

Может просто на границу с РФ?)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:21

  Долярчик написав:...а свято наближається! :)
- отакі вже смс-ки приходять....

Ось-ось і випаде перший сніг
(snowflake)(snowflake)(snowflake)
А за ним і ялинка в хаті з’явиться (christmas_tree)
А під ялинкою будуть подарунки для друзів та рідних (gift)
Зроби і для себе подарунок(!)

Розмісти нові кошти на депозит в Ідея Банку під 19%(!)  

І сміливо та впевнено зустрічай 2020 рік (wink)

пол годика продержится банк?
Andrew_
 
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  #<1 ... 2749275027512752
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