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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2749275027512752

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:28

  kivin написав:все...понеслось...курс на 30 пошел!

А че так слабо? Давай, пиши 50 сразу. Мы же все давно нормальную человеческую ракету ждем, как в феврале 2015 при лерке алкоголичке, а не какую то постную керню.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:29

  Вкладчик1234 написав:
  Zebra написав:Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.

ТАС онлайн спустился на 2коп.
Подскок дохлой кошки

Сегодня под аукцион овгз валюты наливают.

А вот в четверт пятницу не исключено что нбу придется выходить с уколами успокоительного.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:49

  escobar написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Zebra написав:Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.

ТАС онлайн спустился на 2коп.
Подскок дохлой кошки

Сегодня под аукцион овгз валюты наливают.

А вот в четверт пятницу не исключено что нбу придется выходить с уколами успокоительного.

так че снова вниз? а как же отскок хотяб на 24,50 :mrgreen:
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Із інтерв'ю Косюка для Цензору .
Почитайте топ коментарів під статтею. Таких як Косюк можна не любити, але все одно потрібно із повагою ставитись до того що він зробив. Люди просто не усвідомлюють цього.
От для прикладу представте, що ви захотіли стати Косюком. І для того, щоб вам СТВОРИТИ нові робочі місця у себе в селі/місті/районі/області потрібно:
Пройти три кола бюрократії, створити з нуля інфраструктуру, а потім ще захищати себе від візитів різних осіб, починаючи від екологів та пожежників і закінчуючи СБУ і прокуратурою. І більше того, представте, що у вас як бізнесмена не має стільки ресурсів та можливостей як у Косюка.
Захочете ви щось робити? Думаю простіше вкластись в ОВДП, а працювати нехай будуть інші або заробітчани закордоном.
Ось така реальність. І якщо її не змінити, нічого в Україні не зміниться. В тому числі і довгостроковий тренд на девальвацію. А те що зараз відбувається - це короткострокова корекція або навіть велика спекуляція.
А кінець статті процитую тут:
"- Какие риски сейчас вы видите для власти?

- Власти нужно показать, что она понятна прежде всего для своих украинских инвесторов. Но пока такого нет. Правильная власть должна опираться на доверие людей. Порошенко ушел из-за недоверия. Ко мне пришел один из лидеров "Самопомощи": "Ты будешь помогать?" Я говорю: "Нет. У вас нет лидера". "У нас есть лидер, Садовой". Я сказал: "Он не лидер, вы ему не верите никто. А лидер – это доверие в самой команде". Доверие родится в процессе каких-то поступков, действий и шагов. И как быстро это будет – не понимаю. Доверие - это прежде всего честные суды. Это законные действия исполнительной власти. Это план того, как мы прекратим отъезд из Украины трудовых мигрантов, как вернем в Украину людей со сбора клубники, как вернем домработниц итальянских? Зарплату сможем предложить, когда создадим новые рабочие места. Тогда мы будем конкурировать за эти рабочие руки. А конкуренция будет только тогда, когда вся страна станет стройкой. Источник: https://censor.net.ua/r3160190"
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:32

  zzzzzz написав:Dimar
По этой схеме кредит в НБУ могут брать только банки.


А разве клиент банка не может взять кредит у банка под залог ОВДП?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:13

Долярчик, а ви, як Стефанчук, своїй тещі за оренду квартири ще не платите? ;)
https://zik.ua/news/2019/11/18/vse_v_si ... chi_945360
:oops:
Востаннє редагувалось V2 в Вів 19 лис, 2019 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:28

  V2 написав:Долярчик, а ви, як Ставнійчук, своїй тещі за оренду квартири ще не платите? ;)
https://zik.ua/news/2019/11/18/vse_v_si ... chi_945360

Стефанчук! Сплачує дербюджет, так що і дорярчик докладає с власної кишені тещі Стефанчука!
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