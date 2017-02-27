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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 27502751275227532754>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:28

  kivin написав:все...понеслось...курс на 30 пошел!

А че так слабо? Давай, пиши 50 сразу. Мы же все давно нормальную человеческую ракету ждем, как в феврале 2015 при лерке алкоголичке, а не какую то постную керню.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:29

  Вкладчик1234 написав:
  Zebra написав:Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.

ТАС онлайн спустился на 2коп.
Подскок дохлой кошки

Сегодня под аукцион овгз валюты наливают.

А вот в четверт пятницу не исключено что нбу придется выходить с уколами успокоительного.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:49

  escobar написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Zebra написав:Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок, по ходу сформировано двойное дно.

ТАС онлайн спустился на 2коп.
Подскок дохлой кошки

Сегодня под аукцион овгз валюты наливают.

А вот в четверт пятницу не исключено что нбу придется выходить с уколами успокоительного.

так че снова вниз? а как же отскок хотяб на 24,50 :mrgreen:
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Із інтерв'ю Косюка для Цензору .
Почитайте топ коментарів під статтею. Таких як Косюк можна не любити, але все одно потрібно із повагою ставитись до того що він зробив. Люди просто не усвідомлюють цього.
От для прикладу представте, що ви захотіли стати Косюком. І для того, щоб вам СТВОРИТИ нові робочі місця у себе в селі/місті/районі/області потрібно:
Пройти три кола бюрократії, створити з нуля інфраструктуру, а потім ще захищати себе від візитів різних осіб, починаючи від екологів та пожежників і закінчуючи СБУ і прокуратурою. І більше того, представте, що у вас як бізнесмена не має стільки ресурсів та можливостей як у Косюка.
Захочете ви щось робити? Думаю простіше вкластись в ОВДП, а працювати нехай будуть інші або заробітчани закордоном.
Ось така реальність. І якщо її не змінити, нічого в Україні не зміниться. В тому числі і довгостроковий тренд на девальвацію. А те що зараз відбувається - це короткострокова корекція або навіть велика спекуляція.
А кінець статті процитую тут:
"- Какие риски сейчас вы видите для власти?

- Власти нужно показать, что она понятна прежде всего для своих украинских инвесторов. Но пока такого нет. Правильная власть должна опираться на доверие людей. Порошенко ушел из-за недоверия. Ко мне пришел один из лидеров "Самопомощи": "Ты будешь помогать?" Я говорю: "Нет. У вас нет лидера". "У нас есть лидер, Садовой". Я сказал: "Он не лидер, вы ему не верите никто. А лидер – это доверие в самой команде". Доверие родится в процессе каких-то поступков, действий и шагов. И как быстро это будет – не понимаю. Доверие - это прежде всего честные суды. Это законные действия исполнительной власти. Это план того, как мы прекратим отъезд из Украины трудовых мигрантов, как вернем в Украину людей со сбора клубники, как вернем домработниц итальянских? Зарплату сможем предложить, когда создадим новые рабочие места. Тогда мы будем конкурировать за эти рабочие руки. А конкуренция будет только тогда, когда вся страна станет стройкой. Источник: https://censor.net.ua/r3160190"
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:32

  zzzzzz написав:Dimar
По этой схеме кредит в НБУ могут брать только банки.


А разве клиент банка не может взять кредит у банка под залог ОВДП?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:07

  zzzzzz написав:Dimar
По этой схеме кредит в НБУ могут брать только банки.

... предварительно выкупив ОВГЗ у клиента. Варианты разные могут быть.
Просто нужно еще одно звено в цепочке "Свой Глава НБУ" - "Свой банк" - "Счастливый обладатель ОВГЗ". ;)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:13

  Dimar написав:PS. Я уже писал, что в этот раз нерезы, особенно если это "нерезы", то есть наши же олигархи (или известный олигарх на "Бе"), могут сделать финт ушами и выйти из ОВГЗ по-хитрому, учитывая слишком большой объем ОВГЗ для "выливания" его на вторичку, а именно: взять в НБУ кредит в гривне под залог ОВГЗ.

В 2008 не было ни клирстрима, ни онлайн обмена валют, ни таргетирования инфляции, ни плавающего курса, а валютный курс гривны представлял собой темную инсайдерскую муть.
Сейчас реалии несколько другие, и значительную часть средств реально влили американские фонды.

А динамика объема овгз на балансе нерезидентов и ставок на размещениях показатели таки реально хорошие.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:18

Dimar
ПриватБанк предоставляет возможность получить кредит, обеспечением по которому будут выступать ваши ОВГЗ на счете ценных бумаг в депозитарном учреждении ПриватБанка.

Ваши выгоды

Вы получите доступ к средствам, вложенным в приобретение ОВГЗ до их погашения государством, не теряя накопленного купонного дохода.
Отсутствуют комиссии за выдачу кредита и за досрочное его погашение.
Вы можете оформить кредит под залог ОВГЗ третьего лица.
Выбирайте наиболее удобную для вас форму кредита:
Возобновляемая кредитная линия – позволяет вам выбирать сумму кредита частями, погашать и повторно получать средства в пределах согласованной суммы до окончания срока действия депозита.
Невозобновляемая кредитная линия – средства предоставляются полностью или частями по мере необходимости в пределах согласованной суммы кредита.
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:33

  Victor37 написав:Что-то не слышал, чтобы африканцы жаловались на высокие коммунальные тарифы.
К тому же допзатраты на кондер будут значительно меньше, чем экономия на теплой и дорогостоящей одежде, а также жирной и высококалорийной пище, необходимой в холодном климате. Так что свободной гривны (за вычетом расходов на еду, одежду и кондер)для скупки сильно подешевевшего бакса у вас будет все-таки значительно больше в жарком климате :D

В текущем году исключений по получению прибыли от отопления и в бабе лето при температуре +18-+22 не было, как включили с 8.10 так и не дернулись. Так, что не стоит ждать милости при глобальном потеплении, платить придется столько же. :wink:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:38

Да, это все понятно, что есть разные механизмы конвертировать ОВГЗ в гривну. Особенно на спокойном рынке.
Почему я упомянул НБУ и "ручного" главу НБУ?
Мы ведь рассматривали ситуацию "шухера" на рынке. Когда курс резко валится, ОВГЗ "жмут ляжку", есть необходимость срочно перевернуться в валюту, особенно если суммы очень большие. В такой ситуации и вторичный рынок дает слишком низкие цены, и банки сразу же отказываются кредитовать под стремительно дешевеющие ОВГЗ. А если еще и объемы слишком высокие? Вот тут и нужны ручной НБУ и карманный банк.

Но все это так - общие рассуждения.
Нам надо внимательно следить за доходностью ОВГЗ - как при первичных размещениях, так и на вторичке. Будет маркер возможного (подчеркну - только возможного) шухера.
Dimar
 
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