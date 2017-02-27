А че так слабо? Давай, пиши 50 сразу. Мы же все давно нормальную человеческую ракету ждем, как в феврале 2015 при лерке алкоголичке, а не какую то постную керню.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лис, 2019 12:28
Додано: Вів 19 лис, 2019 12:29
Сегодня под аукцион овгз валюты наливают.
А вот в четверт пятницу не исключено что нбу придется выходить с уколами успокоительного.
Додано: Вів 19 лис, 2019 12:49
так че снова вниз? а как же отскок хотяб на 24,50
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Із
Почитайте топ коментарів під статтею. Таких як Косюк можна не любити, але все одно потрібно із повагою ставитись до того що він зробив. Люди просто не усвідомлюють цього.
От для прикладу представте, що ви захотіли стати Косюком. І для того, щоб вам СТВОРИТИ нові робочі місця у себе в селі/місті/районі/області потрібно:
Пройти три кола бюрократії, створити з нуля інфраструктуру, а потім ще захищати себе від візитів різних осіб, починаючи від екологів та пожежників і закінчуючи СБУ і прокуратурою. І більше того, представте, що у вас як бізнесмена не має стільки ресурсів та можливостей як у Косюка.
Захочете ви щось робити? Думаю простіше вкластись в ОВДП, а працювати нехай будуть інші або заробітчани закордоном.
Ось така реальність. І якщо її не змінити, нічого в Україні не зміниться. В тому числі і довгостроковий тренд на девальвацію. А те що зараз відбувається - це короткострокова корекція або навіть велика спекуляція.
А кінець статті процитую тут:
"- Какие риски сейчас вы видите для власти?
- Власти нужно показать, что она понятна прежде всего для своих украинских инвесторов. Но пока такого нет. Правильная власть должна опираться на доверие людей. Порошенко ушел из-за недоверия. Ко мне пришел один из лидеров "Самопомощи": "Ты будешь помогать?" Я говорю: "Нет. У вас нет лидера". "У нас есть лидер, Садовой". Я сказал: "Он не лидер, вы ему не верите никто. А лидер – это доверие в самой команде". Доверие родится в процессе каких-то поступков, действий и шагов. И как быстро это будет – не понимаю. Доверие - это прежде всего честные суды. Это законные действия исполнительной власти. Это план того, как мы прекратим отъезд из Украины трудовых мигрантов, как вернем в Украину людей со сбора клубники, как вернем домработниц итальянских? Зарплату сможем предложить, когда создадим новые рабочие места. Тогда мы будем конкурировать за эти рабочие руки. А конкуренция будет только тогда, когда вся страна станет стройкой. Источник:
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:32
Додано: Вів 19 лис, 2019 15:07
Додано: Вів 19 лис, 2019 15:13
В 2008 не было ни клирстрима, ни онлайн обмена валют, ни таргетирования инфляции, ни плавающего курса, а валютный курс гривны представлял собой темную инсайдерскую муть.
Сейчас реалии несколько другие, и значительную часть средств реально влили американские фонды.
А динамика объема овгз на балансе нерезидентов и ставок на размещениях показатели таки реально хорошие.
Додано: Вів 19 лис, 2019 15:18
Dimar
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Додано: Вів 19 лис, 2019 15:33
В текущем году исключений по получению прибыли от отопления и в бабе лето при температуре +18-+22 не было, как включили с 8.10 так и не дернулись. Так, что не стоит ждать милости при глобальном потеплении, платить придется столько же.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 19 лис, 2019 15:38
Да, это все понятно, что есть разные механизмы конвертировать ОВГЗ в гривну. Особенно на спокойном рынке.
Почему я упомянул НБУ и "ручного" главу НБУ?
Мы ведь рассматривали ситуацию "шухера" на рынке. Когда курс резко валится, ОВГЗ "жмут ляжку", есть необходимость срочно перевернуться в валюту, особенно если суммы очень большие. В такой ситуации и вторичный рынок дает слишком низкие цены, и банки сразу же отказываются кредитовать под стремительно дешевеющие ОВГЗ. А если еще и объемы слишком высокие? Вот тут и нужны ручной НБУ и карманный банк.
Но все это так - общие рассуждения.
Нам надо внимательно следить за доходностью ОВГЗ - как при первичных размещениях, так и на вторичке. Будет маркер возможного (подчеркну - только возможного) шухера.
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