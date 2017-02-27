Realist написав:

ІзПочитайте топ коментарів під статтею. Таких як Косюк можна не любити, але все одно потрібно із повагою ставитись до того що він зробив. Люди просто не усвідомлюють цього.От для прикладу представте, що ви захотіли стати Косюком. І для того, щоб вам СТВОРИТИ нові робочі місця у себе в селі/місті/районі/області потрібно:Пройти три кола бюрократії, створити з нуля інфраструктуру, а потім ще захищати себе від візитів різних осіб, починаючи від екологів та пожежників і закінчуючи СБУ і прокуратурою. І більше того, представте, що у вас як бізнесмена не має стільки ресурсів та можливостей як у Косюка.Захочете ви щось робити? Думаю простіше вкластись в ОВДП, а працювати нехай будуть інші або заробітчани закордоном.Ось така реальність. І якщо її не змінити, нічого в Україні не зміниться.. А те що зараз відбувається - це короткострокова корекція або навіть велика спекуляція.А кінець статті процитую тут:"- Какие риски сейчас вы видите для власти?. Правильная власть должна опираться на доверие людей. Порошенко ушел из-за недоверия. Ко мне пришел один из лидеров "Самопомощи": "Ты будешь помогать?" Я говорю: "Нет. У вас нет лидера". "У нас есть лидер, Садовой". Я сказал: "Он не лидер, вы ему не верите никто. А лидер – это доверие в самой команде". Доверие родится в процессе каких-то поступков, действий и шагов. И как быстро это будет – не понимаю.Зарплату сможем предложить, когда создадим новые рабочие места. Тогда мы будем конкурировать за эти рабочие руки. А конкуренция будет только тогда, когда вся страна станет стройкой. Источник: