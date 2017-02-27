ruvex написав:В текущем году исключений по получению прибыли от отопления и в бабе лето при температуре +18-+22 не было, как включили с 8.10 так и не дернулись. Так, что не стоит ждать милости при глобальном потеплении, платить придется столько же.
Я еще в этом сезоне не включал себе отопление. В квартире пока от +19 в спальне до +21,7 в студии. Но скоро придется открутить вентиль.
Realist написав:Таких як Косюк можна не любити, але все одно потрібно із повагою ставитись до того що він зробив. Люди просто не усвідомлюють цього. От для прикладу представте, що ви захотіли стати Косюком. І для того, щоб вам СТВОРИТИ нові робочі місця у себе в селі/місті/районі/області потрібно: Пройти три кола бюрократії, створити з нуля інфраструктуру, а потім ще захищати себе від візитів різних осіб, починаючи від екологів та пожежників і закінчуючи СБУ і прокуратурою. І більше того, представте, що у вас як бізнесмена не має стільки ресурсів та можливостей як у Косюка. Захочете ви щось робити?
Ну чого ж, народ оцінив, має Героя України. Мабуть ще сказав на врученні - служу народові України і пустив скупу сльозу. Тепер може їздити на трамваї безкоштовно. пс... Так і про Ахметова можна сказати - здобув, здолав, бігав по інстанціям, відбивався від контролюючих органів, будуючи бізнес. І головне - все сам та за свої. Давайте петицію президенту - вернемо дотації Косюку, або ввести мінімальну ціну на курятину, а то в нас на базарі народ охренів, свої дешевше ніж "нашарябовські" продає.
Victor37 написав: Что-то не слышал, чтобы африканцы жаловались на высокие коммунальные тарифы. К тому же допзатраты на кондер будут значительно меньше, чем экономия на теплой и дорогостоящей одежде, а также жирной и высококалорийной пище, необходимой в холодном климате. Так что свободной гривны (за вычетом расходов на еду, одежду и кондер)для скупки сильно подешевевшего бакса у вас будет все-таки значительно больше в жарком климате
В текущем году исключений по получению прибыли от отопления и в бабе лето при температуре +18-+22 не было, как включили с 8.10 так и не дернулись. Так, что не стоит ждать милости при глобальном потеплении, платить придется столько же.
В Харькове счет за октябрь = 0. Во всяком случае, в нашем районе. Затопили в ноябре.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з............19.11.2019...........20.11.2019 дата розрахунку...........18.11.2019...........19.11.2019 Долар США..................2413,7178............2420,3928 После полудня гривна укрепилась еще на 0.13 копейки. Открылись на 4.5 копейки выше вчерашнего закрытия. Выдержав непривычно долгую паузу, только к 11 начали движение, опустившись на копейку. Еще через 40 минут сделали еще один копеечный шажок вниз. Больше до 12 движений не было. Полный штиль продолжался до 14. Начиная с этого времени пошли вниз, уже без оборотов. Сначала сделали робкий шажок, опустившись на полкопейки, постояли 20 минут и стали уверенно и равномерно снижаться. Расчет официального курса встретили котировками 24.1500 - 24.1800. За день котировки упали на 6 копеек относительно открытия и на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2017 - 2649.90 (-229) 2018 - 2776.48 (-356)
Realist написав:Із інтерв'ю Косюка для Цензору . Почитайте топ коментарів під статтею. Таких як Косюк можна не любити, але все одно потрібно із повагою ставитись до того що він зробив. Люди просто не усвідомлюють цього. От для прикладу представте, що ви захотіли стати Косюком. І для того, щоб вам СТВОРИТИ нові робочі місця у себе в селі/місті/районі/області потрібно: Пройти три кола бюрократії, створити з нуля інфраструктуру, а потім ще захищати себе від візитів різних осіб, починаючи від екологів та пожежників і закінчуючи СБУ і прокуратурою. І більше того, представте, що у вас як бізнесмена не має стільки ресурсів та можливостей як у Косюка. Захочете ви щось робити? Думаю простіше вкластись в ОВДП, а працювати нехай будуть інші або заробітчани закордоном. Ось така реальність. І якщо її не змінити, нічого в Україні не зміниться. В тому числі і довгостроковий тренд на девальвацію. А те що зараз відбувається - це короткострокова корекція або навіть велика спекуляція. А кінець статті процитую тут: "- Какие риски сейчас вы видите для власти?
- Власти нужно показать, что она понятна прежде всего для своих украинских инвесторов. Но пока такого нет. Правильная власть должна опираться на доверие людей. Порошенко ушел из-за недоверия. Ко мне пришел один из лидеров "Самопомощи": "Ты будешь помогать?" Я говорю: "Нет. У вас нет лидера". "У нас есть лидер, Садовой". Я сказал: "Он не лидер, вы ему не верите никто. А лидер – это доверие в самой команде". Доверие родится в процессе каких-то поступков, действий и шагов. И как быстро это будет – не понимаю. Доверие - это прежде всего честные суды. Это законные действия исполнительной власти. Это план того, как мы прекратим отъезд из Украины трудовых мигрантов, как вернем в Украину людей со сбора клубники, как вернем домработниц итальянских? Зарплату сможем предложить, когда создадим новые рабочие места. Тогда мы будем конкурировать за эти рабочие руки. А конкуренция будет только тогда, когда вся страна станет стройкой. Источник: https://censor.net.ua/r3160190"
"На одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира – Куршевель (Courchevel) на высоте 1 850 м в ресторане La Mangeori весь зал поет гимн Украины вместе с простым работником птицефабрики Юрием Косюком и запивает это все его заказом Dom Peregnon по 1 200 евро за бутылку (немногим более 50 бутылок)"
vovan_prm написав:Тем временем по улицам курортного Бердянска в буквальном смысле текут фекалии, делая его жителей несколько равнодушными к изменениям курса доллара.
это к деньгам
там находиться уникальный для Украины кабельный завод
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа