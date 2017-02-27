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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2752275327542755>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:21

  Petro2004 написав:
  Игорь Алексеевич написав:оборот и курс начнёт идти ввер


тільни не в фев. 2020, а в фев. 2021 році!

уважайт есл не себ то хотя б другиХ, это же ломаеТ глазА и мозг
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:37

  d44 написав:Ну чого ж, народ оцінив, має Героя України.:lol: Мабуть ще сказав на врученні - служу народові України і пустив скупу сльозу. Тепер може їздити на трамваї безкоштовно.
пс... Так і про Ахметова можна сказати - здобув, здолав, бігав по інстанціям, відбивався від контролюючих органів, будуючи бізнес. І головне - все сам та за свої.
Давайте петицію президенту - вернемо дотації Косюку, або ввести мінімальну ціну на курятину, а то в нас на базарі народ охренів, свої дешевше ніж "нашарябовські" продає.

Ну ви і порівняли. Чесне слово...
Я абсолютно не підтримую дотації для Косюка. (тема для окремої розмови)
Але поважаю його як бізнесмена і вважаю, що у нього можна багато чому повчитись. А те як людина витрачає свої гроші мене абсолютно не цікавить.

Звернув вашу увагу на цю статтю через те, що Косюк все вірно говорить. Жоден адекватний бізнесмен не буде будувати свій бізнес там де потрібно створювати все з нуля. Бізнес несе соціальне навантаження, але він не повинен повністю відповідати за нього. Це функція Держави яка збирає податки. І Держава повинна заохочувати бізнес створювати робочі місця, інакше він піде туди де простіше. І в цьому не має нічого екстраординарного. Адже будь хто, роблячи щось, керується простою істиною: максимальна вигода при мінімальних затратах.
В країні без корупції Держава створює такі умови де і бізнесмен і держава у виграші. Тобто ситуація як кажуть маркетологи Win-Win. У нас же поки що діють інші три варіанти, але не цей. В Україні в будь якому випадку в ситуації Lose опиняється або Держава або Бізнес або і ті і ті.
Бачу навіть тут на форумі дехто не вміє "відрізняти зерно від полови".
Дотації МХП це тільки наслідок. Їх би не було якби не було компанії. А компанія і всі її підрозділи створена із нуля (на відміну від того же Ахметова який підрозділи отримав даром, а компанію вже збудував на їхній базі). І це чогось та вартує!

Ну що ж. Виглядає на боковик. При тому що сьогодні розміщують ОВДП. Поки що рубіж у 24 почекає. Ф 24,18/24,33
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:39

  ruvex написав:
  Realist написав:Із інтерв'ю Косюка для Цензору .
А конкуренция будет только тогда, когда вся страна станет стройкой. Источник: https://censor.net.ua/r3160190"

Страна уже была стройкой БАМ, Экибастуз, КАТЭК, многим до сих пор как то не зашло.

Все вірно. Страна була. А от Країна поки що ні!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:43

  komp написав:
  dima_beleb написав:хочу вас разочаровать.
если будет теплее на 10 градусов, то вы будите платить столько же. Только не за отопление, а за кондер. :D

На кондёр не хватит, тогда актуальным будет воды где нибудь добыть и сена любого пожевать.
Израиль чудесно себе живет почти в пустыне и ничего
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ракеты не произошло, на завтра тож флет?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:Израиль чудесно себе живет почти в пустыне и ничего
есть легенда,что там из воды вино являлось,пятью хлебами 5 тыс.ртов кормили,много исцелений и т.п.Но мне особенно нра Чудо со статиром)) из рыбы гроши :lol:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 19 лис, 2019 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:02

  yama написав:
  komp написав:
  dima_beleb написав:хочу вас разочаровать.
если будет теплее на 10 градусов, то вы будите платить столько же. Только не за отопление, а за кондер. :D

На кондёр не хватит, тогда актуальным будет воды где нибудь добыть и сена любого пожевать.
Израиль чудесно себе живет почти в пустыне и ничего


Если у нас теплее будет на 10 градусов, то всем будет трындец, и ни про какие кондеры уже думать никто не будет. Потому что это будет означает повышение средней температуры. А если кто-то думает что повышение мировой температуры на 1-2 градуса это фигня, то представьте что у вас постоянной стала температура тела не 36.6, а 37,6 или 38,6. Поэтому климатологи не просто так трубят. В вопросе повышения температуры запаса прочности нет.
malchinko_vitaliy
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  malchinko_vitaliy написав:представьте что у вас постоянной стала температура тела не 36.6, а 37,6 или 38,6
Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:05

  ruvex написав:
  Starikan написав:В Харькове счет за октябрь = 0.
Во всяком случае, в нашем районе. Затопили в ноябре.

Я даже не сомневался.
У нас еще и абонка, лет 10 по 130-140 грн, круглый год, места тут особые, непроходимые, дремучие...
В Ивано-Франковске начался отопительный сезон во всем городе.
Так что на глобальные изменения климата не везде реагируют одинаково. :mrgreen:

Тільки не треба так перекручувати факти.
1. Опалення почали включати на початку місяця, коли реально було похолодало.
2. Його реально ввімкнули не всюди, а тільки в деяких районах, а потім вимкнули, коли знову стало тепліше.
3. І тільки під кінець місяця ввімкнули по всьому місту, коли знову стало холодно і то в основному вмикали на ніч, коли температура падала, а на день вимикали.
4. Рахунок за місяцю був в районі 200-300 грн для 1 - 2 км. квартири, залежно від площі.
5. абонка є, але знову ж таки суми залежать від площі, в мене для 2 км. квартири було в районі +-70 грн. літом.
Востаннє редагувалось Sirchyk в Вів 19 лис, 2019 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ОГЗВ сегодня продали на 1,3 млрд гривень.
Завтра погашений на 2,8 млрд.
Востаннє редагувалось shramko82 в Вів 19 лис, 2019 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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