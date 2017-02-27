Додано: Вів 19 лис, 2019 16:37

d44 написав: Ну чого ж, народ оцінив, має Героя України. Мабуть ще сказав на врученні - служу народові України і пустив скупу сльозу. Тепер може їздити на трамваї безкоштовно.

пс... Так і про Ахметова можна сказати - здобув, здолав, бігав по інстанціям, відбивався від контролюючих органів, будуючи бізнес. І головне - все сам та за свої.

Давайте петицію президенту - вернемо дотації Косюку, або ввести мінімальну ціну на курятину, а то в нас на базарі народ охренів, свої дешевше ніж "нашарябовські" продає. Ну чого ж, народ оцінив, має Героя України.Мабуть ще сказав на врученні - служу народові України і пустив скупу сльозу. Тепер може їздити на трамваї безкоштовно.пс... Так і про Ахметова можна сказати - здобув, здолав, бігав по інстанціям, відбивався від контролюючих органів, будуючи бізнес. І головне - все сам та за свої.Давайте петицію президенту - вернемо дотації Косюку, або ввести мінімальну ціну на курятину, а то в нас на базарі народ охренів, свої дешевше ніж "нашарябовські" продає.

Ну ви і порівняли. Чесне слово...Я абсолютно не підтримую дотації для Косюка. (тема для окремої розмови)Але поважаю його як бізнесмена і вважаю, що у нього можна багато чому повчитись. А те як людина витрачає свої гроші мене абсолютно не цікавить.Звернув вашу увагу на цю статтю через те, що Косюк все вірно говорить. Жоден адекватний бізнесмен не буде будувати свій бізнес там де потрібно створювати все з нуля. Бізнес несе соціальне навантаження, але він не повинен повністю відповідати за нього. Це функція Держави яка збирає податки. І Держава повинна заохочувати бізнес створювати робочі місця, інакше він піде туди де простіше. І в цьому не має нічого екстраординарного. Адже будь хто, роблячи щось, керується простою істиною: максимальна вигода при мінімальних затратах.В країні без корупції Держава створює такі умови де і бізнесмен і держава у виграші. Тобто ситуація як кажуть маркетологи Win-Win. У нас же поки що діють інші три варіанти, але не цей. В Україні в будь якому випадку в ситуації Lose опиняється або Держава або Бізнес або і ті і ті.Бачу навіть тут на форумі дехто не вміє "відрізняти зерно від полови".Дотації МХП це тільки наслідок. Їх би не було якби не було компанії. А компанія і всі її підрозділи створена із нуля (на відміну від того же Ахметова який підрозділи отримав даром, а компанію вже збудував на їхній базі). І це чогось та вартує!Ну що ж. Виглядає на боковик. При тому що сьогодні розміщують ОВДП. Поки що рубіж у 24 почекає. Ф 24,18/24,33