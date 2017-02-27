уважайт есл не себ то хотя б другиХ, это же ломаеТ глазА и мозг
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:21
уважайт есл не себ то хотя б другиХ, это же ломаеТ глазА и мозг
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:37
Ну ви і порівняли. Чесне слово...
Я абсолютно не підтримую дотації для Косюка. (тема для окремої розмови)
Але поважаю його як бізнесмена і вважаю, що у нього можна багато чому повчитись. А те як людина витрачає свої гроші мене абсолютно не цікавить.
Звернув вашу увагу на цю статтю через те, що Косюк все вірно говорить. Жоден адекватний бізнесмен не буде будувати свій бізнес там де потрібно створювати все з нуля. Бізнес несе соціальне навантаження, але він не повинен повністю відповідати за нього. Це функція Держави яка збирає податки. І Держава повинна заохочувати бізнес створювати робочі місця, інакше він піде туди де простіше. І в цьому не має нічого екстраординарного. Адже будь хто, роблячи щось, керується простою істиною: максимальна вигода при мінімальних затратах.
В країні без корупції Держава створює такі умови де і бізнесмен і держава у виграші. Тобто ситуація як кажуть маркетологи Win-Win. У нас же поки що діють інші три варіанти, але не цей. В Україні в будь якому випадку в ситуації Lose опиняється або Держава або Бізнес або і ті і ті.
Бачу навіть тут на форумі дехто не вміє "відрізняти зерно від полови".
Дотації МХП це тільки наслідок. Їх би не було якби не було компанії. А компанія і всі її підрозділи створена із нуля (на відміну від того же Ахметова який підрозділи отримав даром, а компанію вже збудував на їхній базі). І це чогось та вартує!
Ну що ж. Виглядає на боковик. При тому що сьогодні розміщують ОВДП. Поки що рубіж у 24 почекає. Ф 24,18/24,33
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:39
Все вірно. Страна була. А от Країна поки що ні!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:43
Израиль чудесно себе живет почти в пустыне и ничего
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ракеты не произошло, на завтра тож флет?
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
есть легенда,что там из воды вино являлось,пятью хлебами 5 тыс.ртов кормили,много исцелений и т.п.Но мне особенно нра Чудо со статиром)) из рыбы гроши
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 19 лис, 2019 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:02
Если у нас теплее будет на 10 градусов, то всем будет трындец, и ни про какие кондеры уже думать никто не будет. Потому что это будет означает повышение средней температуры. А если кто-то думает что повышение мировой температуры на 1-2 градуса это фигня, то представьте что у вас постоянной стала температура тела не 36.6, а 37,6 или 38,6. Поэтому климатологи не просто так трубят. В вопросе повышения температуры запаса прочности нет.
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:05
Тільки не треба так перекручувати факти.
1. Опалення почали включати на початку місяця, коли реально було похолодало.
2. Його реально ввімкнули не всюди, а тільки в деяких районах, а потім вимкнули, коли знову стало тепліше.
3. І тільки під кінець місяця ввімкнули по всьому місту, коли знову стало холодно і то в основному вмикали на ніч, коли температура падала, а на день вимикали.
4. Рахунок за місяцю був в районі 200-300 грн для 1 - 2 км. квартири, залежно від площі.
5. абонка є, але знову ж таки суми залежать від площі, в мене для 2 км. квартири було в районі +-70 грн. літом.
Востаннє редагувалось Sirchyk в Вів 19 лис, 2019 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ОГЗВ сегодня продали на 1,3 млрд гривень.
Завтра погашений на 2,8 млрд.
Востаннє редагувалось shramko82 в Вів 19 лис, 2019 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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