Додано: Вів 19 лис, 2019 17:29

Sirchyk написав: ruvex написав: Starikan написав: В Харькове счет за октябрь = 0.

Во всяком случае, в нашем районе. Затопили в ноябре. В Харькове счет за октябрь = 0.Во всяком случае, в нашем районе. Затопили в ноябре.

Я даже не сомневался.

У нас еще и абонка, лет 10 по 130-140 грн, круглый год, места тут особые, непроходимые, дремучие...

В Ивано-Франковске начался отопительный сезон во всем городе.

Так что на глобальные изменения климата не везде реагируют одинаково. Я даже не сомневался.У нас еще и абонка, лет 10 по 130-140 грн, круглый год, места тут особые, непроходимые, дремучие...Так что на глобальные изменения климата не везде реагируют одинаково.

Тільки не треба так перекручувати факти.

1. Опалення почали включати на початку місяця, коли реально було похолодало.

2. Його реально ввімкнули не всюди, а тільки в деяких районах, а потім вимкнули, коли знову стало тепліше.

3. І тільки під кінець місяця ввімкнули по всьому місту, коли знову стало холодно і то в основному вмикали на ніч, коли температура падала, а на день вимикали.

4. Рахунок за місяцю був в районі 200-300 грн для 1 - 2 км. квартири, залежно від площі.

5. абонка є, але знову ж таки суми залежать від площі, в мене для 2 км. квартири було в районі +-70 грн. літом. Тільки не треба так перекручувати факти.1. Опалення почали включати на початку місяця, коли реально було похолодало.2. Його реально ввімкнули не всюди, а тільки в деяких районах, а потім вимкнули, коли знову стало тепліше.3. І тільки під кінець місяця ввімкнули по всьому місту, коли знову стало холодно і то в основному вмикали на ніч, коли температура падала, а на день вимикали.4. Рахунок за місяцю був в районі 200-300 грн для 1 - 2 км. квартири, залежно від площі.5. абонка є, але знову ж таки суми залежать від площі, в мене для 2 км. квартири було в районі +-70 грн. літом.

Так и не перекручивайте.1. Реально, холоднее стало на 3 дня после чего с 11.10 температура стала выше 15 градусов и колебалась в районе 17-22 градусов целых две недели.2. Именно 12.10 числа по нашему району включили отопление.3. 18.10 в ТКЕ было не пробиться, но не главного инженера, ни зама ни самого директора не было два дня, связаться по телефонам с ответственными по тепловым районам тоже было нельзя. Многие писали заявления сразу на месте. Я там был знаю ситуацию, а не рассуждаю.4. По заявлениям ответ был утвердительный, что насчитываться не будет, но если топили, то понятно, что это блеф. В платежках по району от 520 за 65 м2 квартиры, за однушки 285 грн.Теперь объясните в чем перекрученность моего описания, когда люди заплатят за период в котором было +17-22 градуса на улице и все ходили в футболках, но отопление не отключили и насчитали по тарифу:? В чем перекрученность если абонку не платит никто кроме пары-тройки городов в западной части страны?Правильно, что здесь ничего не может измениться с таким одобрительным подходом к загону в долги. И правильно, что люди исходя из таких ситуациях не платят, потому, что с них просто сбивают деньги.