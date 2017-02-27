Тільки не треба так перекручувати факти. 1. Опалення почали включати на початку місяця, коли реально було похолодало. 2. Його реально ввімкнули не всюди, а тільки в деяких районах, а потім вимкнули, коли знову стало тепліше. 3. І тільки під кінець місяця ввімкнули по всьому місту, коли знову стало холодно і то в основному вмикали на ніч, коли температура падала, а на день вимикали. 4. Рахунок за місяцю був в районі 200-300 грн для 1 - 2 км. квартири, залежно від площі. 5. абонка є, але знову ж таки суми залежать від площі, в мене для 2 км. квартири було в районі +-70 грн. літом.
Так и не перекручивайте. 1. Реально, холоднее стало на 3 дня после чего с 11.10 температура стала выше 15 градусов и колебалась в районе 17-22 градусов целых две недели. 2. Именно 12.10 числа по нашему району включили отопление. 3. 18.10 в ТКЕ было не пробиться, но не главного инженера, ни зама ни самого директора не было два дня, связаться по телефонам с ответственными по тепловым районам тоже было нельзя. Многие писали заявления сразу на месте. Я там был знаю ситуацию, а не рассуждаю. 4. По заявлениям ответ был утвердительный, что насчитываться не будет, но если топили, то понятно, что это блеф. В платежках по району от 520 за 65 м2 квартиры, за однушки 285 грн. Теперь объясните в чем перекрученность моего описания, когда люди заплатят за период в котором было +17-22 градуса на улице и все ходили в футболках, но отопление не отключили и насчитали по тарифу:? В чем перекрученность если абонку не платит никто кроме пары-тройки городов в западной части страны? Правильно, что здесь ничего не может измениться с таким одобрительным подходом к загону в долги. И правильно, что люди исходя из таких ситуациях не платят, потому, что с них просто сбивают деньги.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 19 лис, 2019 17:33, всього редагувалось 3 разів.
Realist написав:Звернув вашу увагу на цю статтю через те, що Косюк все вірно говорить. Жоден адекватний бізнесмен не буде будувати свій бізнес там де потрібно створювати все з нуля. Бізнес несе соціальне навантаження, але він не повинен повністю відповідати за нього. Це функція Держави яка збирає податки. І Держава повинна заохочувати бізнес створювати робочі місця, інакше він піде туди де простіше. І в цьому не має нічого екстраординарного. Адже будь хто, роблячи щось, керується простою істиною: максимальна вигода при мінімальних затратах.
В этом свете дотации, которые Вам не нравятся, выглядят логичными. Особенно если учесть, что во всем мире сельское хозяйство дотируется тем или иным способом. Впрочем, все это достаточно банально. В этой статье стоит обратить внимание на оценку профессионалом перспектив открытия рынка земли с точки зрения ее ценности в иерархии потребностей современного сельского хозяйства. Похоже, уповать на природу уже не приходится. В свете поменявшейся концепции она нам дала не так уж и много.
shramko82 написав:Блин, а мне сегодня зарплата пришла по курсу 24,18 (((
Первый раз вижу человека, которого огорчает получение зарплаты
ruvex написав:Так и не перекручивайте. 1. Реально, холоднее стало на 3 дня после чего с 11.10 температура стала выше 15 градусов и колебалась в районе 17-22 градусов целых две недели. 2. Именно 12.10 числа по нашему району включили отопление. 3. 18.10 в ТКЕ было не пробиться, но не главного инженера, ни зама ни самого директора не было два дня, связаться по телефонам с ответственными по тепловым районам тоже было нельзя. Многие писали заявления сразу на месте. Я там был знаю ситуацию, а не рассуждаю. 4. По заявлениям ответ был утвердительный, что насчитываться не будет, но если топили, то понятно, что это блеф. В платежках по району от 520 за 65 м2 квартиры, за однушки 285 грн. Теперь объясните в чем перекрученность моего описания, когда люди заплатят за период в котором было +17-22 градуса на улице и все ходили в футболках, но отопление не отключили и насчитали по тарифу:? В чем перекрученность если абонку не платит никто кроме пары-тройки городов в западной части страны? Правильно, что здесь ничего не может измениться с таким одобрительным подходом к загону в долги. И правильно, что люди исходя из таких ситуациях не платят, потому, что с них просто сбивают деньги.
Вибачте, Не додав цитату з першого повідомлення.
ruvex написав:
Victor37 написав:Что-то не слышал, чтобы африканцы жаловались на высокие коммунальные тарифы. К тому же допзатраты на кондер будут значительно меньше, чем экономия на теплой и дорогостоящей одежде, а также жирной и высококалорийной пище, необходимой в холодном климате. Так что свободной гривны (за вычетом расходов на еду, одежду и кондер)для скупки сильно подешевевшего бакса у вас будет все-таки значительно больше в жарком климате
В текущем году исключений по получению прибыли от отопления и в бабе лето при температуре +18-+22 не было, как включили с 8.10 так и не дернулись. Так, что не стоит ждать милости при глобальном потеплении, платить придется столько же.
Тут вказано що як включили 8.10 то так і не відключали. Якщо треба, можу навести райони міста, де його ввімкнули, а потім вимкнули майже до кінця місяця. В деяких районах його ввімкнули тільки під кінець місяця. Крім того, ще раз скажу що вмикали не на повну потужність і в основному вночі, коли падала температура. Абонка для квартири в районі 30 кв - 60 грн. P.S. Жодного відношення до комунальників не маю, просто хочу бути об'єктивним.
Сибарит написав:В этом свете дотации, которые Вам не нравятся, выглядят логичными. Особенно если учесть, что во всем мире сельское хозяйство дотируется тем или иным способом. Впрочем, все это достаточно банально.
З вашої точки зору все вірно. Але є інша точка зору - де МХП практично монополіст. І дотувати монополіста - це якось не комільфо. Якщо МХП вже доріс до монополії то в додаціях для них не має змісту. Плюс дотувати потрібно те що створюється, а не те що вже створено. Він так і говорить в інтервю наводячи цифри своїх закордонних інвестпроектів. Погоджуєтесь?
Сибарит написав:В этой статье стоит обратить внимание на оценку профессионалом перспектив открытия рынка земли с точки зрения ее ценности в иерархии потребностей современного сельского хозяйства. Похоже, уповать на природу уже не приходится. В свете поменявшейся концепции она нам дала не так уж и много.
Думаю, що п. Косюк трішки лукавить, щоб приховати його інтерес до землі. Запитайте форумчан, хто має відношення до зерна, які врожаї (ц/га) на півночі Тернопільщини на Хмельниччині чи Полтавщині і порівняєте їх наприклад із Львівщиною чи Івано-Франківщиною. Поки ми дійдемо до технологій ізраїльтян чи голландців, а точніше коли це стане вигідно у нас, то на українських чорноземах можна буде заробити собі, дітям, а можливо навіть і внукам на старість. Але в одному п. Косюк правий на всі 100%. Наявність води - ось що буде суттєво впливати на врожайність в майбутньому. Це питання яке тільки тепер почали сприймати належно.
Ну що ж, виглядає що ринок ОВДП помалу починає шукати баланс між % по облігаціям та потенційним ризиком від вкладень. Цікава динаміка по % ставках. Ми можемо очікувати, що 4-х річки 26 числа мають пробити вниз дохідність у 13% річних, що в свою чергу повинно ще більше охолодити бажання нерезидентів вкладатись в цей борговий інструмент.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!