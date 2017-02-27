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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2752275327542755

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:29

  Sirchyk написав:
  ruvex написав:
  Starikan написав:В Харькове счет за октябрь = 0.
Во всяком случае, в нашем районе. Затопили в ноябре.

Я даже не сомневался.
У нас еще и абонка, лет 10 по 130-140 грн, круглый год, места тут особые, непроходимые, дремучие...
В Ивано-Франковске начался отопительный сезон во всем городе.
Так что на глобальные изменения климата не везде реагируют одинаково. :mrgreen:

Тільки не треба так перекручувати факти.
1. Опалення почали включати на початку місяця, коли реально було похолодало.
2. Його реально ввімкнули не всюди, а тільки в деяких районах, а потім вимкнули, коли знову стало тепліше.
3. І тільки під кінець місяця ввімкнули по всьому місту, коли знову стало холодно і то в основному вмикали на ніч, коли температура падала, а на день вимикали.
4. Рахунок за місяцю був в районі 200-300 грн для 1 - 2 км. квартири, залежно від площі.
5. абонка є, але знову ж таки суми залежать від площі, в мене для 2 км. квартири було в районі +-70 грн. літом.


Так и не перекручивайте.
1. Реально, холоднее стало на 3 дня после чего с 11.10 температура стала выше 15 градусов и колебалась в районе 17-22 градусов целых две недели.
2. Именно 12.10 числа по нашему району включили отопление.
3. 18.10 в ТКЕ было не пробиться, но не главного инженера, ни зама ни самого директора не было два дня, связаться по телефонам с ответственными по тепловым районам тоже было нельзя. Многие писали заявления сразу на месте. Я там был знаю ситуацию, а не рассуждаю.
4. По заявлениям ответ был утвердительный, что насчитываться не будет, но если топили, то понятно, что это блеф. В платежках по району от 520 за 65 м2 квартиры, за однушки 285 грн.
Теперь объясните в чем перекрученность моего описания, когда люди заплатят за период в котором было +17-22 градуса на улице и все ходили в футболках, но отопление не отключили и насчитали по тарифу:? В чем перекрученность если абонку не платит никто кроме пары-тройки городов в западной части страны?
Правильно, что здесь ничего не может измениться с таким одобрительным подходом к загону в долги. И правильно, что люди исходя из таких ситуациях не платят, потому, что с них просто сбивают деньги.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 19 лис, 2019 17:33, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Звернув вашу увагу на цю статтю через те, що Косюк все вірно говорить. Жоден адекватний бізнесмен не буде будувати свій бізнес там де потрібно створювати все з нуля. Бізнес несе соціальне навантаження, але він не повинен повністю відповідати за нього. Це функція Держави яка збирає податки. І Держава повинна заохочувати бізнес створювати робочі місця, інакше він піде туди де простіше. І в цьому не має нічого екстраординарного. Адже будь хто, роблячи щось, керується простою істиною: максимальна вигода при мінімальних затратах.

В этом свете дотации, которые Вам не нравятся, выглядят логичными. Особенно если учесть, что во всем мире сельское хозяйство дотируется тем или иным способом.
Впрочем, все это достаточно банально.
В этой статье стоит обратить внимание на оценку профессионалом перспектив открытия рынка земли с точки зрения ее ценности в иерархии потребностей современного сельского хозяйства. Похоже, уповать на природу уже не приходится. В свете поменявшейся концепции она нам дала не так уж и много.

  shramko82 написав:Блин, а мне сегодня зарплата пришла по курсу 24,18 (((

Первый раз вижу человека, которого огорчает получение зарплаты :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:31

Сегодня прошел очередной аукцион Минфина.Удалось привлечь 1,317 млрд.грн.
Завтра будет погашение на 1,584 млрд.

По 3-х месячным был лимит 300 млн, подали заявок на 133 млн, удовлетворили на 122 млн.

По 12 месячным был лимит 500 млн,подали заявок на 579 млн,удовлетворили на 500 млн.

По двухлеткам был лимит 2 млрд, подали заявок на 732,удовлетворили на 632 млн.

Любопытно что ставка отсечения по 1 и 2-ух летним сравнялась и составила сегодня 13,50%


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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:35

zzzzzz
Вы не подскажете, откуда вы берете данные о погашениях 1,5млрд.
Я смотрю вот тут:
https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2019-11-20

И там указано, что завтра будет выплачено 2,8 млрд.
shramko82
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:43

shramko82
https://www.mof.gov.ua/uk/ovdp-shho-perebuvajut-v-obigu

Предпочитаю основываться на официальных данных. Я указал сумму чистого погашения гос.долга. Вы указали сумму погашения + купонный доход.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:04

  ruvex написав:Так и не перекручивайте.
1. Реально, холоднее стало на 3 дня после чего с 11.10 температура стала выше 15 градусов и колебалась в районе 17-22 градусов целых две недели.
2. Именно 12.10 числа по нашему району включили отопление.
3. 18.10 в ТКЕ было не пробиться, но не главного инженера, ни зама ни самого директора не было два дня, связаться по телефонам с ответственными по тепловым районам тоже было нельзя. Многие писали заявления сразу на месте. Я там был знаю ситуацию, а не рассуждаю.
4. По заявлениям ответ был утвердительный, что насчитываться не будет, но если топили, то понятно, что это блеф. В платежках по району от 520 за 65 м2 квартиры, за однушки 285 грн.
Теперь объясните в чем перекрученность моего описания, когда люди заплатят за период в котором было +17-22 градуса на улице и все ходили в футболках, но отопление не отключили и насчитали по тарифу:? В чем перекрученность если абонку не платит никто кроме пары-тройки городов в западной части страны?
Правильно, что здесь ничего не может измениться с таким одобрительным подходом к загону в долги. И правильно, что люди исходя из таких ситуациях не платят, потому, что с них просто сбивают деньги.

Вибачте, Не додав цитату з першого повідомлення.
  ruvex написав:
  Victor37 написав:Что-то не слышал, чтобы африканцы жаловались на высокие коммунальные тарифы.
К тому же допзатраты на кондер будут значительно меньше, чем экономия на теплой и дорогостоящей одежде, а также жирной и высококалорийной пище, необходимой в холодном климате. Так что свободной гривны (за вычетом расходов на еду, одежду и кондер)для скупки сильно подешевевшего бакса у вас будет все-таки значительно больше в жарком климате :D

В текущем году исключений по получению прибыли от отопления и в бабе лето при температуре +18-+22 не было, как включили с 8.10 так и не дернулись. Так, что не стоит ждать милости при глобальном потеплении, платить придется столько же. :wink:

Тут вказано що як включили 8.10 то так і не відключали. Якщо треба, можу навести райони міста, де його ввімкнули, а потім вимкнули майже до кінця місяця. В деяких районах його ввімкнули тільки під кінець місяця. Крім того, ще раз скажу що вмикали не на повну потужність і в основному вночі, коли падала температура.
Абонка для квартири в районі 30 кв - 60 грн.
P.S. Жодного відношення до комунальників не маю, просто хочу бути об'єктивним.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:51

  Сибарит написав:В этом свете дотации, которые Вам не нравятся, выглядят логичными. Особенно если учесть, что во всем мире сельское хозяйство дотируется тем или иным способом.
Впрочем, все это достаточно банально.

З вашої точки зору все вірно. Але є інша точка зору - де МХП практично монополіст. І дотувати монополіста - це якось не комільфо. Якщо МХП вже доріс до монополії то в додаціях для них не має змісту. Плюс дотувати потрібно те що створюється, а не те що вже створено. Він так і говорить в інтервю наводячи цифри своїх закордонних інвестпроектів. Погоджуєтесь?
  Сибарит написав:В этой статье стоит обратить внимание на оценку профессионалом перспектив открытия рынка земли с точки зрения ее ценности в иерархии потребностей современного сельского хозяйства. Похоже, уповать на природу уже не приходится. В свете поменявшейся концепции она нам дала не так уж и много.

Думаю, що п. Косюк трішки лукавить, щоб приховати його інтерес до землі. Запитайте форумчан, хто має відношення до зерна, які врожаї (ц/га) на півночі Тернопільщини на Хмельниччині чи Полтавщині і порівняєте їх наприклад із Львівщиною чи Івано-Франківщиною. Поки ми дійдемо до технологій ізраїльтян чи голландців, а точніше коли це стане вигідно у нас, то на українських чорноземах можна буде заробити собі, дітям, а можливо навіть і внукам на старість. Але в одному п. Косюк правий на всі 100%. Наявність води - ось що буде суттєво впливати на врожайність в майбутньому. Це питання яке тільки тепер почали сприймати належно.

Ну що ж, виглядає що ринок ОВДП помалу починає шукати баланс між % по облігаціям та потенційним ризиком від вкладень. Цікава динаміка по % ставках. Ми можемо очікувати, що 4-х річки 26 числа мають пробити вниз дохідність у 13% річних, що в свою чергу повинно ще більше охолодити бажання нерезидентів вкладатись в цей борговий інструмент.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:51

  Сибарит написав:
  shramko82 написав:Блин, а мне сегодня зарплата пришла по курсу 24,18 (((

Первый раз вижу человека, которого огорчает получение зарплаты :)


Людину засмучує купівельна спроможність зарплати - якщо сума фіксована в у.о., то корзина буде щонайменше на третину худіша ніж в попередні 1-3 роки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:55

zzzzzz
Ок, спасибо!
Значит мы обы правы.
Но 1,3 млрд купонного дохода тоже не стоит сбрасывать с рассчетов.
Это большая сумма гривень, которая наверняка повлияет хотя бы немного на курс.
shramko82
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