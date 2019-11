Додано: Вів 19 лис, 2019 19:52

ruvex написав: И правильно, что люди исходя из таких ситуациях не платят, потому, что с них просто сбивают деньги. И правильно, что люди исходя из таких ситуациях не платят, потому, что с них просто сбивают деньги.



очень ВЕРНО!

Обнаглели эти тепловики со своим навязывания того, что не нужно! (давать тепло в теплое время)



