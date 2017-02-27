очень ВЕРНО!
Обнаглели эти тепловики со своим навязывания того, что не нужно! (давать тепло в теплое время)
Но ДЕНЕГ то хочется и побольше !!! Вот и жарят!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лис, 2019 19:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
очень ВЕРНО!
Обнаглели эти тепловики со своим навязывания того, что не нужно! (давать тепло в теплое время)
Но ДЕНЕГ то хочется и побольше !!! Вот и жарят!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Вів 19 лис, 2019 20:14
В пределах области урожайность разнится в разы.
Додано: Вів 19 лис, 2019 20:48
1 Є така штука-називається труба.вона як правило металічна
2 Є два варіанти
Перший - оперативно реагувати на зміни погоди і вмикати/відмикати опалення
Плюси - економимо енергоресурси
мінуси - періодично в трубі відсутня вода(теплоносій) а тому на стиках вода/метал/повітря - йде підсилена корозія,яка знищує як трубу,так і батареї мешканців(забиваються іржею)
Другий - якщо ввімкнув опалення-не вимикати... тоді втрачаємо енергоресурси(і кошти споживачів за не потрібне їм житло ) але при цьому подовжуємо термін експлуатації теплотрас(тут економимо кошти споживачів)
Але можна бути зеленофілом у всьому від піаніно(все одно Баха не зіграють) до теплотрас - такий собі воїнствующий популізм,нічого не знаю ,але все критикую....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 19 лис, 2019 21:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это зависит от целей, которые мы преследуем. Если хотим развития производства, дотировать нужно всех, особенно успешных. Если хотим задавить выскочку, чтобы не было богатых ...
Это справедливо для всех отраслей, кроме сельского хозяйства. Его нужно дотировать всегда. Правда, мне больше нравится модель дотаций, при которой государство выкупает у производителей часть продукции и уничтожает. Это, кроме поддержки, обеспечивает и продовольственную безопасность в случае неурожая.
Интересно.
У нас теперь все дни выходные. Я уже сдался и сам начал оффтопить
Додано: Вів 19 лис, 2019 21:04
vovan_prm
Рассказывайте
Додано: Вів 19 лис, 2019 21:08
удали , задвоилось
Востаннє редагувалось холява в Вів 19 лис, 2019 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 лис, 2019 21:08
Добрый вечер ВСЕМ .
Додано: Вів 19 лис, 2019 21:13
Интересные вещи вчера Дубинский рассказал - порошенко купил на ярд ОВГЗ, и ещё на 3,5 привёл народ под свои гарантии, поэтому он теперь купил себе неприкасаемость - как Приват который нельзя валить ... такая оппа...
Додано: Вів 19 лис, 2019 21:20
Чому не можна просто РЕГУЛЮВАТИ температуру теплоносія в залежності від температури на вулиці?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Вів 19 лис, 2019 21:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Птахи Косюка - це вже важко назвати сільським господарством. Це промисловість. Для великих треба зробити конкуренцію, для малих - підтримку. І все стане з часом на місце. Але це інша історія з іншого життя.
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