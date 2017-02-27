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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2754275527562757>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:И правильно, что люди исходя из таких ситуациях не платят, потому, что с них просто сбивают деньги.


очень ВЕРНО!
Обнаглели эти тепловики со своим навязывания того, что не нужно! (давать тепло в теплое время)

Но ДЕНЕГ то хочется и побольше !!! Вот и жарят!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 20:14

  Realist написав: які врожаї (ц/га) на півночі Тернопільщини на Хмельниччині чи Полтавщині і порівняєте їх наприклад із Львівщиною чи Івано-Франківщиною.

В пределах области урожайность разнится в разы. Здесь можно найти очень приблизительные цифры
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 20:48

  rasmus написав:
  ruvex написав:И правильно, что люди исходя из таких ситуациях не платят, потому, что с них просто сбивают деньги.
очень ВЕРНО!
Обнаглели эти тепловики со своим навязывания того, что не нужно! (давать тепло в теплое время)
Но ДЕНЕГ то хочется и побольше !!! Вот и жарят!
1 Є така штука-називається труба.вона як правило металічна
2 Є два варіанти
Перший - оперативно реагувати на зміни погоди і вмикати/відмикати опалення
Плюси - економимо енергоресурси
мінуси - періодично в трубі відсутня вода(теплоносій) а тому на стиках вода/метал/повітря - йде підсилена корозія,яка знищує як трубу,так і батареї мешканців(забиваються іржею)
Другий - якщо ввімкнув опалення-не вимикати... тоді втрачаємо енергоресурси(і кошти споживачів за не потрібне їм житло ) але при цьому подовжуємо термін експлуатації теплотрас(тут економимо кошти споживачів)

Але можна бути зеленофілом у всьому від піаніно(все одно Баха не зіграють) до теплотрас - такий собі воїнствующий популізм,нічого не знаю ,але все критикую....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Але є інша точка зору - де МХП практично монополіст. І дотувати монополіста - це якось не комільфо. Якщо МХП вже доріс до монополії то в додаціях для них не має змісту.

Это зависит от целей, которые мы преследуем. Если хотим развития производства, дотировать нужно всех, особенно успешных. Если хотим задавить выскочку, чтобы не было богатых ...
  Realist написав:Плюс дотувати потрібно те що створюється, а не те що вже створено. Він так і говорить в інтервю наводячи цифри своїх закордонних інвестпроектів.

Это справедливо для всех отраслей, кроме сельского хозяйства. Его нужно дотировать всегда. Правда, мне больше нравится модель дотаций, при которой государство выкупает у производителей часть продукции и уничтожает. Это, кроме поддержки, обеспечивает и продовольственную безопасность в случае неурожая.

  vovan_prm написав:Если коллегам будет интересно, могу в рамках "офф-топа выходного дня" дать "зарисовку с натуры" из жизни этого замечательного предприятия.

Интересно.
У нас теперь все дни выходные. Я уже сдался и сам начал оффтопить :oops:
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:04

vovan_prm

Рассказывайте
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:08

удали , задвоилось
Востаннє редагувалось холява в Вів 19 лис, 2019 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:08

Добрый вечер ВСЕМ .


https://24tv.ua/zerkal_planuye_piti_z_p ... s_n1236421
холява
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:13

Интересные вещи вчера Дубинский рассказал - порошенко купил на ярд ОВГЗ, и ещё на 3,5 привёл народ под свои гарантии, поэтому он теперь купил себе неприкасаемость - как Приват который нельзя валить ... такая оппа...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:20

  budivelnik написав:
  rasmus написав:
  ruvex написав:И правильно, что люди исходя из таких ситуациях не платят, потому, что с них просто сбивают деньги.
очень ВЕРНО!
Обнаглели эти тепловики со своим навязывания того, что не нужно! (давать тепло в теплое время)
Но ДЕНЕГ то хочется и побольше !!! Вот и жарят!
1 Є така штука-називається труба.вона як правило металічна
2 Є два варіанти
Перший - оперативно реагувати на зміни погоди і вмикати/відмикати опалення
Плюси - економимо енергоресурси
мінуси - періодично в трубі відсутня вода(теплоносій) а тому на стиках вода/метал/повітря - йде підсилена корозія,яка знищує як трубу,так і батареї мешканців(забиваються іржею)
Другий - якщо ввімкнув опалення-не вимикати... тоді втрачаємо енергоресурси(і кошти споживачів за не потрібне їм житло ) але при цьому подовжуємо термін експлуатації теплотрас(тут економимо кошти споживачів)

Але можна бути зеленофілом у всьому від піаніно(все одно Баха не зіграють) до теплотрас - такий собі воїнствующий популізм,нічого не знаю ,але все критикую....


Чому не можна просто РЕГУЛЮВАТИ температуру теплоносія в залежності від температури на вулиці?
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Это зависит от целей, которые мы преследуем. Если хотим развития производства, дотировать нужно всех, особенно успешных. Если хотим задавить выскочку, чтобы не было богатых ...
Птахи Косюка - це вже важко назвати сільським господарством. Це промисловість. Для великих треба зробити конкуренцію, для малих - підтримку. І все стане з часом на місце. Але це інша історія з іншого життя.
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