ruvex написав:И правильно, что люди исходя из таких ситуациях не платят, потому, что с них просто сбивают деньги.
очень ВЕРНО! Обнаглели эти тепловики со своим навязывания того, что не нужно! (давать тепло в теплое время) Но ДЕНЕГ то хочется и побольше !!! Вот и жарят!
1 Є така штука-називається труба.вона як правило металічна 2 Є два варіанти Перший - оперативно реагувати на зміни погоди і вмикати/відмикати опалення Плюси - економимо енергоресурси мінуси - періодично в трубі відсутня вода(теплоносій) а тому на стиках вода/метал/повітря - йде підсилена корозія,яка знищує як трубу,так і батареї мешканців(забиваються іржею) Другий - якщо ввімкнув опалення-не вимикати... тоді втрачаємо енергоресурси(і кошти споживачів за не потрібне їм житло ) але при цьому подовжуємо термін експлуатації теплотрас(тут економимо кошти споживачів)
Але можна бути зеленофілом у всьому від піаніно(все одно Баха не зіграють) до теплотрас - такий собі воїнствующий популізм,нічого не знаю ,але все критикую....
А вариант с холодным теплоносителем не рассматриваете? Вода постоянно присутствует, ничего не ржавеет и экономим энергоресурсы. Похолодало - подогреваем теплоноситель. Тепло - не подогреваем, но и не спускаем воду. Может чего-то не понимаю , но вроде самый логичный вариант
rasmus написав:Чому не можна просто РЕГУЛЮВАТИ температуру теплоносія в залежності від температури на вулиці?
Теоретично-можна Практично - тоді полетять в тартарари котли+ перекачування води коштує грошей - але при цьому опалення не буде, а тому мешканці платити відмовляться..... Я розумію що замкнуте коло+я розумію що виходи знайти можна - але всі варіанти коштують грошей+праці+знань фахівців... При чому Чим кращий фахівець - тим ефективніше він може зробити ,але при цьому йому треба буде платити більше ніж івану-двірнику з купленим дипломом теплоенергетика....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
curiousobro написав:А вариант с холодным теплоносителем не рассматриваете?
Потрібно щоб споживач зрозумів Якщо система опалення запущена-за це вже потрібно платити ,навіть коли вона просто працює в холостому ходу.... Розмір платежів при цьому буде десь 30%(пальцем в небо ,але думаю що не помилився) Питання-як змусити споживача платити за те що він як би не отримав? Можна звичайно змінити правила нарахування... Але тоді виникне інша ситуація Якщо споживач хоч раз заплатить 30% від тарифу,але при цьому не отримає послуги(у видимому для себе вигляді) то що заважає завтра окремим нечесним товаришам вмикати систему опалення в червні?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Сибарит написав:Интересно. У нас теперь все дни выходные. Я уже сдался и сам начал оффтопить
demichh написав:Рассказывайте
В общем дело было где-то на рубеже тысячелетий. На славном и, как заметил один коллега, уникальном предприятии Азовкабель произошел такой курьезный случай. Как и многие другие предприятия АКЗ был приватизирован и превратился в акционерное общество. Немного со временем новоиспеченные акционеры пришли к выводу, что общего языка им найти не удастся, ибо очень уж по-разному они видели будущее внезапно-свалившейся на их головы собственности. Так постепенно отдельные группы стали выходить из АО выделяя одновременно свои доли собственности в отдельные юридические лица. Одна из таких групп стала счастливым обладателем маневрового тепловоза. Машина оказалась настолько в неплохом состоянии, что зарезать её на металлолом рука не поднималась. Решили продавать целиком. Даже нашли покупателя и получили задаток. Но вот незадача. Другая группа, которой достались железнодорожные пути, оказалась более расторопной и менее замороченной в вопросах порезки на металл. Так или иначе, но незадачливые покупатели так и не смогли увезти свою покупку, по причине банального демонтажа путей.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
curiousobro написав:А вариант с холодным теплоносителем не рассматриваете?
Потрібно щоб споживач зрозумів Якщо система опалення запущена-за це вже потрібно платити ,навіть коли вона просто працює в холостому ходу.... Розмір платежів при цьому буде десь 30%(пальцем в небо ,але думаю що не помилився) Питання-як змусити споживача платити за те що він як би не отримав? Можна звичайно змінити правила нарахування... Але тоді виникне інша ситуація Якщо споживач хоч раз заплатить 30% від тарифу,але при цьому не отримає послуги(у видимому для себе вигляді) то що заважає завтра окремим нечесним товаришам вмикати систему опалення в червні?
30% за неспешную перекачку? По моему вы сильно превеличиваете.
По крайней мере не вижу проблемы исключить котел из контура и неспешно качать просто для поддержки давления. Но я больше теоретик. А так думаю просто палят, потому что если не использовать лимиты - на следующий год не дадут. Ну и часть могут барыжить на разнице цен для пром потребителей и для населения.
Sirchyk написав:Тут вказано що як включили 8.10 то так і не відключали. Якщо треба, можу навести райони міста, де його ввімкнули, а потім вимкнули майже до кінця місяця. В деяких районах його ввімкнули тільки під кінець місяця. Крім того, ще раз скажу що вмикали не на повну потужність і в основному вночі, коли падала температура. Абонка для квартири в районі 30 кв - 60 грн. P.S. Жодного відношення до комунальників не маю, просто хочу бути об'єктивним.
Здесь не важны суммы (50, 60 или 100), здесь важна суть. 1. Среднесуточная температура позволяла не включать отопление или его выключить? Да. 2. Даже ночью температура не опускалась ниже 10 градусов (сейчас кстати тоже +6-+7). 2. В платежках имеется насчитанные суммы? Да. 3. Абонка насчитывается, хотя такого нет ни в одном регионе кроме западного? Да. По моему все предельно ясно. За объективность.
curiousobro написав:30% за неспешную перекачку? По моему вы сильно превеличиваете.
Як думаєте 1 Люди на роботу вийшли -зарплату треба нарахувати 2 Компресори запустили - за електрику заплатили 3 Зекономили тільки на підігріві... але в ціні тарифу вартість газу становить - 70% От і виходить Якщо система працює ,але газ не горить - треба заплатити 30% від повного тарифу(100% тариф-70% (вартість енергоносія)=30% заплатити)
curiousobro написав: А так думаю просто палят, потому что если не использовать лимиты - на следующий год не дадут.
1 За останні роки споживання газу впало на 30% 2 Які ліміти?????Якщо завтра буде мороз в мінус 35- то по барабану ліміти - головне систему не заморозити
curiousobro написав:Ну и часть могут барыжить на разнице цен для пром потребителей и для населения.
1 Кожен судить в міру своєї розпущеності 2 В промспоживачів - стоять лічильники Як Ви собі уявляєте подачу газу промспоживачу в обхід лічильника?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Сибарит написав:Это зависит от целей, которые мы преследуем. Если хотим развития производства, дотировать нужно всех, особенно успешных
Раскройте, плиз, в чем смысл такой "государственной помощи":
открываем отчетность МХП и смотрим чистую прибыль за 2017-й год:
230 млн долларов, или 6 млрд грн. При этом в течение 2017-го года МХП получил безвозмездных дотаций от государства в размере 1,4 млрд грн.
Что это значит - без дотаций компания получила бы чистую прибыль в размере 4,6 млрд грн, или 175 млн долларов. Гигантские деньги! И речь именно о чистой, а не операционной прибыли - т.е. с учетом всех понесенных инвестиций в развитие, амортизаций активов и расходов на обслуживание долга.
Государство подарило миллиардеру, бизнес которого итак супер-эффективен, более 50 млн долларов за один только 2017-й год! Фактически, это деньги налогоплательщиков в яхты, самолеты и другие дикости частного лица, приближенного к власти.