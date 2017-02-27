Додано: Вів 19 лис, 2019 21:47

Сибарит написав: Интересно.

У нас теперь все дни выходные. Я уже сдался и сам начал оффтопить Интересно.У нас теперь все дни выходные. Я уже сдался и сам начал оффтопить

demichh написав: Рассказывайте Рассказывайте

В общем дело было где-то на рубеже тысячелетий.На славном и, как заметил один коллега, уникальном предприятии Азовкабель произошел такой курьезный случай.Как и многие другие предприятия АКЗ был приватизирован и превратился в акционерное общество. Немного со временем новоиспеченные акционеры пришли к выводу, что общего языка им найти не удастся, ибо очень уж по-разному они видели будущее внезапно-свалившейся на их головы собственности.Так постепенно отдельные группы стали выходить из АО выделяя одновременно свои доли собственности в отдельные юридические лица.Одна из таких групп стала счастливым обладателем маневрового тепловоза. Машина оказалась настолько в неплохом состоянии, что зарезать её на металлолом рука не поднималась. Решили продавать целиком. Даже нашли покупателя и получили задаток.Но вот незадача. Другая группа, которой достались железнодорожные пути, оказалась более расторопной и менее замороченной в вопросах порезки на металл.Так или иначе, но незадачливые покупатели так и не смогли увезти свою покупку, по причине банального демонтажа путей.