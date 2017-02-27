Realist написав:Але є інша точка зору - де МХП практично монополіст.
На мій погляд не монополіст:
55% в 2016 году, 46% в 2017 году и 45% в 2018 году, результатам 2019 года прогнозируется усиление рыночной концентрации и увеличение доли Группы «МХП» до 47%
Закриваємо тему МХП бо надто віддаляємось від тих важливих тез які були озвучені в інтервю. Для інфо: Згідно з частиною першою статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 2. Монопольним (домінуючим) вважається становище суб’єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції. 3. Монопольним (домінуючим) також може бути визнане становище суб’єкта господарювання, якщо його частка на ринку товару становить 35 або менше відсотків, але він не зазнає значної конкуренції, зокрема внаслідок порівняно невеликого розміру часток ринку, які належать конкурентам.
Конкуренція для МХП - це наприклад Володимир-Волинська птахофабрика із їхньою ТМ Епікур. Але як бачимо це відбувається вже тепер, коли МХП повністю сконцентрувалась на іноземних інвестиціях. І це логічно, адже без збуту важко розвиватись. А збут це квоти і без підприємств із переробки напівфабрикатів ці квоти не обійти. Та й вкладати всі "яйця" в одну корзину під назвою Україна - ризиковано.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
edvardd написав:Интересные вещи вчера Дубинский рассказал - порошенко купил на ярд ОВГЗ, и ещё на 3,5 привёл народ под свои гарантии, поэтому он теперь купил себе неприкасаемость - как Приват который нельзя валить ... такая оппа...
Дубинский тоже накупил 24 квартиры, поэтому он о ворюгах слишком хорошего мнения. Все покупалово в карман.
budivelnik написав:Але можна бути зеленофілом у всьому від піаніно(все одно Баха не зіграють) до теплотрас - такий собі воїнствующий популізм,нічого не знаю ,але все критикую....
А вариант с холодным теплоносителем не рассматриваете? Вода постоянно присутствует, ничего не ржавеет и экономим энергоресурсы. Похолодало - подогреваем теплоноситель. Тепло - не подогреваем, но и не спускаем воду. Может чего-то не понимаю , но вроде самый логичный вариант
Самый логичный вариант здравый смысл и прогноз и не включать отопление хотя бы до фактического старта сезона. А то все технологические сложности меркнут перед тем, когда на улице +22-25 и заходя в квартиру в обед 11.10 понимаешь, что кто-то о тебе без тебя озаботился.