Додано: Сер 20 лис, 2019 00:15

zРадио написав: Раскройте, плиз, в чем смысл такой "государственной помощи": Раскройте, плиз, в чем смысл такой "государственной помощи":

zРадио написав: Гигантские деньги! Гигантские деньги!

Смысл в стимулировании владельца развивать бизнес. Это инвестиция в будущее.Из той же отчетности видно, что на дивиденды выделено 80 млн. из 230. Остальное - это потенциальные инвестиции для будущих периодов. А мог бы и всю прибыль вывести в дивиденды, если бы не было интересно развивать бизнес.Не надо нас пугать большими цифрамиВсе цифры имеют смысл только в сравнении с другими цифрами.В той же таблице с отчетностью специально для тех, кто не любит считать, приведен и процент прибыли. 18% - это огромная прибыль для зоны рискованного предпринимательства? Это уровень пассивного дохода.Меня почему-то совершенно не волнуют чужие самолеты и пароходы. Это совершенно нормально для человека, который смог достичь больших результатов в бизнесе. Если мы будем стремиться к тому, чтобы не было богатых, развития экономики не будет. Даже для занятия любимым делом людям нужен стимул.