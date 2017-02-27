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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2755275627572758

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 07:34

Почему-то в обсуждении дотаций Косюка упускается тот момент, что государство субсидировало не импортозамещение, а передел рынка. Рост доли МХП происходил за счет других отечественных производителей. Равно, как и создание рабочих мест, происходило, за счет вероятного сокращения этих рабочих мест у других участников. Т.е. в сухом остатке - таки да - бюджетные деньги ушли на вертолеты/яхты/дворцы бизнесмена.
ryabchenko2
 
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