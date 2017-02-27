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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 лис, 2019 07:34
Почему-то в обсуждении дотаций Косюка упускается тот момент, что государство субсидировало не импортозамещение, а передел рынка. Рост доли МХП происходил за счет других отечественных производителей. Равно, как и создание рабочих мест, происходило, за счет вероятного сокращения этих рабочих мест у других участников. Т.е. в сухом остатке - таки да - бюджетные деньги ушли на вертолеты/яхты/дворцы бизнесмена.
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ryabchenko2
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