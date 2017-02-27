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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2755275627572758

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 07:34

Почему-то в обсуждении дотаций Косюка упускается тот момент, что государство субсидировало не импортозамещение, а передел рынка. Рост доли МХП происходил за счет других отечественных производителей. Равно, как и создание рабочих мест, происходило, за счет вероятного сокращения этих рабочих мест у других участников. Т.е. в сухом остатке - таки да - бюджетные деньги ушли на вертолеты/яхты/дворцы бизнесмена.
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:36

  kivin написав:все...понеслось...курс на 30 пошел!

О, отлично, пошел наплыв свежих "кабанчиков"!) Давайте, давайте, пора уже устраивать зимнюю стрижку оленей) Не подведите толпы людей, которые запаслись кучей баксов для слива зимой!
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Что ж, давайте перечислять компании с выручкой от 100 млн долларов в год, работающих с маржей по чистой прибыли >15%. Вы здесь ой как неправы (ИМХО) - для крупного бизнеса это более, чем высокий показатель.

Таланатам надо помогать, бездарности пробьются сами (с).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:04

  ryabchenko2 написав:Почему-то в обсуждении дотаций Косюка упускается тот момент, что государство субсидировало не импортозамещение, а передел рынка. Рост доли МХП происходил за счет других отечественных производителей. Равно, как и создание рабочих мест, происходило, за счет вероятного сокращения этих рабочих мест у других участников. Т.е. в сухом остатке - таки да - бюджетные деньги ушли на вертолеты/яхты/дворцы бизнесмена.

Знайомий має трохи меншу фірму. Теж мали дотаціі. Чому ЄС дотує, а ми не маємо цього робити. Тим більше частка йде на експорт. Головне, щоби було прозоро і без "любімчіків"!
athena1
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

так куда курс, на юх чи на сєвєр?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:11

  athena1 написав:
  ryabchenko2 написав:Почему-то в обсуждении дотаций Косюка упускается тот момент, что государство субсидировало не импортозамещение, а передел рынка. Рост доли МХП происходил за счет других отечественных производителей. Равно, как и создание рабочих мест, происходило, за счет вероятного сокращения этих рабочих мест у других участников. Т.е. в сухом остатке - таки да - бюджетные деньги ушли на вертолеты/яхты/дворцы бизнесмена.

Знайомий має трохи меншу фірму. Теж мали дотаціі. Чому ЄС дотує, а ми не маємо цього робити. Тим більше частка йде на експорт. Головне, щоби було прозоро і без "любімчіків"!

Та тому , що це обман ... Який реально прибуток нетто у фірми - ніхто крім головного бухгалтера та власника - не знає . І при наявності хороших економістів "по-білому" можна намалювати будь-що ...
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:20

  budivelnik написав:
  curiousobro написав:А вариант с холодным теплоносителем не рассматриваете?
Потрібно щоб споживач зрозумів
Якщо система опалення запущена-за це вже потрібно платити ,навіть коли вона просто працює в холостому ходу....
Розмір платежів при цьому буде десь 30%(пальцем в небо,але думаю що не помилився)
Питання-як змусити споживача платити за те що він як би не отримав?
Можна звичайно змінити правила нарахування... Але тоді виникне інша ситуація
Якщо споживач хоч раз заплатить 30% від тарифу,але при цьому не отримає послуги(у видимому для себе вигляді) то що заважає завтра окремим нечесним товаришам вмикати систему опалення в червні?

... нарешті сам признався! :mrgreen:
- от через таке жонглювання цифрами - ти у багатьох форумчан в ігнорі! :mrgreen:
#пєшиісщо!©®™ :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:24

  Долярчик написав:- от через таке жонглювання цифрами - ти у багатьох форумчан в ігнорі!

тебе-то что? смотри за собой.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Процесс пошел.
Среди друзей, которые смотрят телевизор оказалось два близких, которые сдали нахомяченный доллар, в надежде откупиться чуть позже по 22-23 или ниже (по их словам).

Интересно, кто в итоге будет за чашкой кофе говорить "А я же говорил..." ? :)
Любопытный
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