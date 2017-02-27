|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 лис, 2019 07:34
Почему-то в обсуждении дотаций Косюка упускается тот момент, что государство субсидировало не импортозамещение, а передел рынка. Рост доли МХП происходил за счет других отечественных производителей. Равно, как и создание рабочих мест, происходило, за счет вероятного сокращения этих рабочих мест у других участников. Т.е. в сухом остатке - таки да - бюджетные деньги ушли на вертолеты/яхты/дворцы бизнесмена.
-
ryabchenko2
-
-
- Повідомлень: 141
- З нами з: 02.04.13
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лис, 2019 08:36
kivin написав:
все...понеслось...курс на 30 пошел!
О, отлично, пошел наплыв свежих "кабанчиков"!) Давайте, давайте, пора уже устраивать зимнюю стрижку оленей) Не подведите толпы людей, которые запаслись кучей баксов для слива зимой!
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 4016
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 652 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лис, 2019 08:58
zРадио написав:
Что ж, давайте перечислять компании с выручкой от 100 млн долларов в год, работающих с маржей по чистой прибыли >15%. Вы здесь ой как неправы (ИМХО) - для крупного бизнеса это более, чем высокий показатель.
Таланатам надо помогать, бездарности пробьются сами (с).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16694
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 977 раз.
- Подякували: 1009 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 лис, 2019 09:04
ryabchenko2 написав:
Почему-то в обсуждении дотаций Косюка упускается тот момент, что государство субсидировало не импортозамещение, а передел рынка. Рост доли МХП происходил за счет других отечественных производителей. Равно, как и создание рабочих мест, происходило, за счет вероятного сокращения этих рабочих мест у других участников. Т.е. в сухом остатке - таки да - бюджетные деньги ушли на вертолеты/яхты/дворцы бизнесмена.
Знайомий має трохи меншу фірму. Теж мали дотаціі. Чому ЄС дотує, а ми не маємо цього робити. Тим більше частка йде на експорт. Головне, щоби було прозоро і без "любімчіків"!
-
athena1
-
-
- Повідомлень: 2073
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лис, 2019 09:09
так куда курс, на юх чи на сєвєр?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16694
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 977 раз.
- Подякували: 1009 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 лис, 2019 09:11
athena1 написав: ryabchenko2 написав:
Почему-то в обсуждении дотаций Косюка упускается тот момент, что государство субсидировало не импортозамещение, а передел рынка. Рост доли МХП происходил за счет других отечественных производителей. Равно, как и создание рабочих мест, происходило, за счет вероятного сокращения этих рабочих мест у других участников. Т.е. в сухом остатке - таки да - бюджетные деньги ушли на вертолеты/яхты/дворцы бизнесмена.
Знайомий має трохи меншу фірму. Теж мали дотаціі. Чому ЄС дотує, а ми не маємо цього робити. Тим більше частка йде на експорт. Головне, щоби було прозоро і без "любімчіків"!
Та тому , що це обман ... Який реально прибуток нетто у фірми - ніхто крім головного бухгалтера та власника - не знає . І при наявності хороших економістів "по-білому" можна намалювати будь-що ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2092
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 272 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лис, 2019 09:20
budivelnik написав: curiousobro написав:
А вариант с холодным теплоносителем не рассматриваете?
Потрібно щоб споживач зрозумів
Якщо система опалення запущена-за це вже потрібно платити ,навіть коли вона просто працює в холостому ходу....
Розмір платежів при цьому буде десь 30%(пальцем в небо,але думаю що не помилився)
Питання-як змусити споживача платити за те що він як би не отримав?
Можна звичайно змінити правила нарахування... Але тоді виникне інша ситуація
Якщо споживач хоч раз заплатить 30% від тарифу,але при цьому не отримає послуги(у видимому для себе вигляді) то що заважає завтра окремим нечесним товаришам вмикати систему опалення в червні?
... нарешті сам признався!
- от через таке жонглювання цифрами - ти у багатьох форумчан в ігнорі!
#пєшиісщо!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7241
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 479 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 лис, 2019 09:24
Долярчик написав:
- от через таке жонглювання цифрами - ти у багатьох форумчан в ігнорі!
тебе-то что? смотри за собой.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14239
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1891 раз.
- Подякували: 4096 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Сер 20 лис, 2019 09:29
Процесс пошел.
Среди друзей, которые смотрят телевизор оказалось два близких, которые сдали нахомяченный доллар, в надежде откупиться чуть позже по 22-23 или ниже (по их словам).
Интересно, кто в итоге будет за чашкой кофе говорить "А я же говорил..." ?
-
Любопытный
-
-
- Повідомлень: 353
- З нами з: 31.03.14
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16197
|1965171
|
|
|6743
|1475291
|
Вів 19 лис, 2019 13:34
ЛОБ
|
|295
|37199
|
|