Я
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 лис, 2019 09:45
Я
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 20 лис, 2019 09:50
забув дописати: "Долярчику не зголошуватися"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:11
Прогнозистом ніколи не був, бо не вмію та й освіти профільної не маю.
Але аналізуючи ті фактори про які вчора писав, смію припустити, що до 26 буде боковик.
Потрібно розуміти % ставку та об'єми розміщення 4-х річок ОВДП.
А далі припускаю, що на передній план мали би вийти два фактори
1) Бюджетні гроші які притримувались і які потрібно буде освоїти за кілька днів
2) Справи із трубою. Менше як 1,5 місяця залишилось, а прогресу "0". Останній платіж за транзит має надійти здається в лютому.
Тому до 26 боковик, а після або те ж саме, або невеличкий ріст розтягнутий в часі на місяць півтора. В межає 0,5-1 грн.
Але ще раз повторюю. Прогнозистом ніколи не був, бо не вмію та й освіти профільної не маю . тому все чисто ІМХО.
Ф. стоїть на місці 24,16/24,32
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:16
Живите своим умом!
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Епікур - це СП і основний обєм продукції іде в Нідерланди. Через те, що СП їх важко "поставити в рамки", тому і всупермаркети змогли зайти, при чому спочатку через МЕТРО-Ашани. В іншому разі, думаю, їх би спіткала та сама доля, що і "Пана Курчака" і ще 5-10 дуже перспективних і успішних (до 2014-16 рр) підприємств.
Щодо курсу, маємо шанс до кінця цього тижня ще трохи підрости. Наступного тижня гіпер популярні чотирирічки, з якими можуть бути раніше описані нюанси. На цьому розміщенні можемо і перепомацати річні мінімуми. Грудень можна буде прогнозувати тільки після 26 листопада...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:41
Ось
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:41
Ну який олігарх розкаже правду про свій бізнес ? Прозоро все працює ... Ага ...
От зараз будує він щось на Балканах . Поки будує - преференції за створення робочих місць - добре . Коли вже все запрацює - які затрати на виробництво порівняно з Україною ? Зарплати значно вищі , податки вищі ( ну нехай приблизно такі ж ) , логістика - дорожча ... Він просто на всякий випадок складає свої гроші в різні кошики - і все ... А заробляє - тут , в Україні ...
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:42
.... ну, як знаєш...
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Поки є вільна хвилина.
Ось вам ще для інфо:
Адекватність капіталу банків тримається на рівні 18%, що набагато більше мінімальних вимог. При цьому спостерігається висока ефективність банків. Співвідношення витрат до доходів на рівні 47,4% – краще, ніж у Польщі та Німеччині.
Але така ефективність формується за рахунок вкладень в безризикові активи: понад 50% активів – вкладення у депозитні сертифікати НБУ, ОВДП, готівку та залишок на коррахунки. При цьому в умовах стиснення кредитування у банків розширюється простір для підвищення ефективності: можливі скорочення витрат на ризик-менеджмент, персонал, відділення.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
|