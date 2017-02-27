RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2756275727582759

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:45

  Любопытный написав:Процесс пошел.
Среди друзей, которые смотрят телевизор оказалось два близких, которые сдали нахомяченный доллар, в надежде откупиться чуть позже по 22-23 или ниже (по их словам).

Интересно, кто в итоге будет за чашкой кофе говорить "А я же говорил..." ? :)

Я :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7245
З нами з: 19.10.15
Подякував: 479 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:50

  Долярчик написав:
  flyman написав:так куда курс, на юх чи на сєвєр?

... трохи потопчеться на екваторі :D

забув дописати: "Долярчику не зголошуватися"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16700
З нами з: 09.03.14
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:11

  flyman написав:так куда курс, на юх чи на сєвєр?

Прогнозистом ніколи не був, бо не вмію та й освіти профільної не маю.
Але аналізуючи ті фактори про які вчора писав, смію припустити, що до 26 буде боковик.
Потрібно розуміти % ставку та об'єми розміщення 4-х річок ОВДП.
А далі припускаю, що на передній план мали би вийти два фактори
1) Бюджетні гроші які притримувались і які потрібно буде освоїти за кілька днів
2) Справи із трубою. Менше як 1,5 місяця залишилось, а прогресу "0". Останній платіж за транзит має надійти здається в лютому.

Тому до 26 боковик, а після або те ж саме, або невеличкий ріст розтягнутий в часі на місяць півтора. В межає 0,5-1 грн.
Але ще раз повторюю. Прогнозистом ніколи не був, бо не вмію та й освіти профільної не маю :-). тому все чисто ІМХО.
Ф. стоїть на місці 24,16/24,32
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 589
З нами з: 23.01.09
Подякував: 141 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:16

Сегодня -трехсторонние консультации по транзиту газа "ЕС-РФ-Украина"
--------------
Трехсторонние консультации по транзиту газа ЕС-РФ-Украина пройдут 20 ноября, сообщили в Еврокомиссии
Очередной раунд трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-РФ-Украина на уровне экспертов состоится в Брюсселе в среду, 20 ноября,
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36130
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3498 раз.
Подякували: 7846 раз.
 
Профіль
37
7
2
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Конкуренція для МХП - це наприклад Володимир-Волинська птахофабрика із їхньою ТМ Епікур. Але як бачимо це відбувається вже тепер, коли МХП повністю сконцентрувалась на іноземних інвестиціях. І це логічно, адже без збуту важко розвиватись. А збут це квоти і без підприємств із переробки напівфабрикатів ці квоти не обійти. Та й вкладати всі "яйця" в одну корзину під назвою Україна - ризиковано.

Епікур - це СП і основний обєм продукції іде в Нідерланди. Через те, що СП їх важко "поставити в рамки", тому і всупермаркети змогли зайти, при чому спочатку через МЕТРО-Ашани. В іншому разі, думаю, їх би спіткала та сама доля, що і "Пана Курчака" і ще 5-10 дуже перспективних і успішних (до 2014-16 рр) підприємств.
Щодо курсу, маємо шанс до кінця цього тижня ще трохи підрости. Наступного тижня гіпер популярні чотирирічки, з якими можуть бути раніше описані нюанси. На цьому розміщенні можемо і перепомацати річні мінімуми. Грудень можна буде прогнозувати тільки після 26 листопада...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3419
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1862 раз.
Подякували: 2780 раз.
 
Профіль
2
4
12
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:41

  zzzzzz написав:
Сегодня -трехсторонние консультации по транзиту газа "ЕС-РФ-Украина"
--------------
Трехсторонние консультации по транзиту газа ЕС-РФ-Украина пройдут 20 ноября, сообщили в Еврокомиссии
Очередной раунд трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-РФ-Украина на уровне экспертов состоится в Брюсселе в среду, 20 ноября,

Ось якраз в тему Там і сценарії розвитку подій є.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 589
З нами з: 23.01.09
Подякував: 141 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:41

  orest написав:
  Realist написав:Конкуренція для МХП - це наприклад Володимир-Волинська птахофабрика із їхньою ТМ Епікур. Але як бачимо це відбувається вже тепер, коли МХП повністю сконцентрувалась на іноземних інвестиціях. І це логічно, адже без збуту важко розвиватись. А збут це квоти і без підприємств із переробки напівфабрикатів ці квоти не обійти. Та й вкладати всі "яйця" в одну корзину під назвою Україна - ризиковано.

Епікур - це СП і основний обєм продукції іде в Нідерланди. Через те, що СП їх важко "поставити в рамки", тому і всупермаркети змогли зайти, при чому спочатку через МЕТРО-Ашани. В іншому разі, думаю, їх би спіткала та сама доля, що і "Пана Курчака" і ще 5-10 дуже перспективних і успішних (до 2014-16 рр) підприємств.
Щодо курсу, маємо шанс до кінця цього тижня ще трохи підрости. Наступного тижня гіпер популярні чотирирічки, з якими можуть бути раніше описані нюанси. На цьому розміщенні можемо і перепомацати річні мінімуми. Грудень можна буде прогнозувати тільки після 26 листопада...

Ну який олігарх розкаже правду про свій бізнес ? Прозоро все працює ... Ага ...
От зараз будує він щось на Балканах . Поки будує - преференції за створення робочих місць - добре . Коли вже все запрацює - які затрати на виробництво порівняно з Україною ? Зарплати значно вищі , податки вищі ( ну нехай приблизно такі ж ) , логістика - дорожча ... Він просто на всякий випадок складає свої гроші в різні кошики - і все ... А заробляє - тут , в Україні ...
Puente
 
Повідомлень: 2100
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:42

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:так куда курс, на юх чи на сєвєр?

... трохи потопчеться на екваторі :D

забув дописати: "Долярчику не зголошуватися"

.... ну, як знаєш... :wink:
Зображення
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7245
З нами з: 19.10.15
Подякував: 479 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Поки є вільна хвилина.
Ось вам ще для інфо:
За словами начальника управління реформування фінсектора Нацбанку України (НБУ) Євгена Степанюка,склалися два погляди на ситуацію: з одного боку банківська система стабільна, як ніколи раніше, а з іншого – вона не виконує своєї функції. І обидві ці оцінки досить релевантні
Адекватність капіталу банків тримається на рівні 18%, що набагато більше мінімальних вимог. При цьому спостерігається висока ефективність банків. Співвідношення витрат до доходів на рівні 47,4% – краще, ніж у Польщі та Німеччині.

Але така ефективність формується за рахунок вкладень в безризикові активи: понад 50% активів – вкладення у депозитні сертифікати НБУ, ОВДП, готівку та залишок на коррахунки. При цьому в умовах стиснення кредитування у банків розширюється простір для підвищення ефективності: можливі скорочення витрат на ризик-менеджмент, персонал, відділення.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 589
З нами з: 23.01.09
Подякував: 141 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2756275727582759
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Realist, ribakaras, zzzzzz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1618, 1619, 1620
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16197 1965269
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2019 01:25
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 673, 674, 675
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6743 1475310
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 13:34
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
295 37202
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 13:30
Moneta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14162)
20.11.2019 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.