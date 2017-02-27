Сегодня -трехсторонние консультации по транзиту газа "ЕС-РФ-Украина" -------------- Трехсторонние консультации по транзиту газа ЕС-РФ-Украина пройдут 20 ноября, сообщили в Еврокомиссии Очередной раунд трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-РФ-Украина на уровне экспертов состоится в Брюсселе в среду, 20 ноября,
Realist написав:Конкуренція для МХП - це наприклад Володимир-Волинська птахофабрика із їхньою ТМ Епікур. Але як бачимо це відбувається вже тепер, коли МХП повністю сконцентрувалась на іноземних інвестиціях. І це логічно, адже без збуту важко розвиватись. А збут це квоти і без підприємств із переробки напівфабрикатів ці квоти не обійти. Та й вкладати всі "яйця" в одну корзину під назвою Україна - ризиковано.
Епікур - це СП і основний обєм продукції іде в Нідерланди. Через те, що СП їх важко "поставити в рамки", тому і всупермаркети змогли зайти, при чому спочатку через МЕТРО-Ашани. В іншому разі, думаю, їх би спіткала та сама доля, що і "Пана Курчака" і ще 5-10 дуже перспективних і успішних (до 2014-16 рр) підприємств. Щодо курсу, маємо шанс до кінця цього тижня ще трохи підрости. Наступного тижня гіпер популярні чотирирічки, з якими можуть бути раніше описані нюанси. На цьому розміщенні можемо і перепомацати річні мінімуми. Грудень можна буде прогнозувати тільки після 26 листопада...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Сегодня -трехсторонние консультации по транзиту газа "ЕС-РФ-Украина" -------------- Трехсторонние консультации по транзиту газа ЕС-РФ-Украина пройдут 20 ноября, сообщили в Еврокомиссии Очередной раунд трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-РФ-Украина на уровне экспертов состоится в Брюсселе в среду, 20 ноября,
Realist написав:Конкуренція для МХП - це наприклад Володимир-Волинська птахофабрика із їхньою ТМ Епікур. Але як бачимо це відбувається вже тепер, коли МХП повністю сконцентрувалась на іноземних інвестиціях. І це логічно, адже без збуту важко розвиватись. А збут це квоти і без підприємств із переробки напівфабрикатів ці квоти не обійти. Та й вкладати всі "яйця" в одну корзину під назвою Україна - ризиковано.
Епікур - це СП і основний обєм продукції іде в Нідерланди. Через те, що СП їх важко "поставити в рамки", тому і всупермаркети змогли зайти, при чому спочатку через МЕТРО-Ашани. В іншому разі, думаю, їх би спіткала та сама доля, що і "Пана Курчака" і ще 5-10 дуже перспективних і успішних (до 2014-16 рр) підприємств. Щодо курсу, маємо шанс до кінця цього тижня ще трохи підрости. Наступного тижня гіпер популярні чотирирічки, з якими можуть бути раніше описані нюанси. На цьому розміщенні можемо і перепомацати річні мінімуми. Грудень можна буде прогнозувати тільки після 26 листопада...
Ну який олігарх розкаже правду про свій бізнес ? Прозоро все працює ... Ага ... От зараз будує він щось на Балканах . Поки будує - преференції за створення робочих місць - добре . Коли вже все запрацює - які затрати на виробництво порівняно з Україною ? Зарплати значно вищі , податки вищі ( ну нехай приблизно такі ж ) , логістика - дорожча ... Він просто на всякий випадок складає свої гроші в різні кошики - і все ... А заробляє - тут , в Україні ...
Поки є вільна хвилина. Ось вам ще для інфо: За словами начальника управління реформування фінсектора Нацбанку України (НБУ) Євгена Степанюка,склалися два погляди на ситуацію: з одного боку банківська система стабільна, як ніколи раніше, а з іншого – вона не виконує своєї функції. І обидві ці оцінки досить релевантні Адекватність капіталу банків тримається на рівні 18%, що набагато більше мінімальних вимог. При цьому спостерігається висока ефективність банків. Співвідношення витрат до доходів на рівні 47,4% – краще, ніж у Польщі та Німеччині.
Але така ефективність формується за рахунок вкладень в безризикові активи: понад 50% активів – вкладення у депозитні сертифікати НБУ, ОВДП, готівку та залишок на коррахунки. При цьому в умовах стиснення кредитування у банків розширюється простір для підвищення ефективності: можливі скорочення витрат на ризик-менеджмент, персонал, відділення.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Сегодня -трехсторонние консультации по транзиту газа "ЕС-РФ-Украина" -------------- Трехсторонние консультации по транзиту газа ЕС-РФ-Украина пройдут 20 ноября, сообщили в Еврокомиссии Очередной раунд трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-РФ-Украина на уровне экспертов состоится в Брюсселе в среду, 20 ноября,
Автор статьи живет в другой реальности, уже ясно что контракта на 10 лет никогда не будет, впрочем как и виртуальных миллиардов долларов от Газпрома, за которые успешно получены премии руководством Нафтогаза