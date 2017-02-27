Додано: Сер 20 лис, 2019 12:22

Полезная инфа по поводу притока-вытока валюты в страну.



Украина за 9 мес. импортировала газ на $1,8 млрд - Госстат

Интерфакс-Украина 19.11.2019

Украина в январе-сентябре 2019 года импортировала 9 млрд 183,376 млн куб. м природного газа на общую сумму $1 млрд 800,583 млн, в т.ч. в сентябре - 1 млрд 480,874 млн куб. м на $264,725 млн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в сентябре-2019 составила $178,8 за 1 тыс. куб. м, что на 12,8% больше, чем в августе-2019 ($158,5).

Контрагентами по итогам девяти месяцев 2019 года стали компании из Швейцарии – 4 млрд 49,87 млн куб. м газа на $769,631 млн, Германии – 2 млрд 826,842 млн куб. м на $546,666 млн, Чехии – 478,645 млн куб. м на $91,23 млн, Венгрии – 462,888 млн куб. м на $88,617 млн, Польши – 342,778 млн куб. м на $71,695 млн, Франции – 356,617 млн куб. м на $69,983 млн, Австрии – 267,171 млн куб. м на $72,437 млн, Великобритании – 154,599 млн куб. м на $38,112 млн, Люксембурга – 133,663 млн куб. м на $32,256 млн, Словакии – 92,011 млн куб. м на $16,215 млн, Италии – 16,893 млн куб. м на $3,487 млн, Болгарии – 1,4 млн куб. м на $0,255 млн.

Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся.

Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала 10 млрд 388,205 млн куб. м природного газа на общую сумму $3 млрд 121,68 млн. Средняя цена импортированного страной газа в январе-2018 составила $279,4 за 1 тыс. куб. м, в феврале – $261,1, в марте – $278,7, в апреле – $310,8, в мае – $263,5, в июне – $267,4, в июле – $309,1, в августе – $293,9, в сентябре – $320, в октябре – $347,3, в ноябре – $337,5, в декабре – $283,8.