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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2757275827592760

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:01

  antikkristall написав:
  Realist написав:Ось якраз в тему Там і сценарії розвитку подій є.


Автор статьи живет в другой реальности, уже ясно что контракта на 10 лет никогда не будет, впрочем как и виртуальных миллиардов долларов от Газпрома, за которые успешно получены премии руководством Нафтогаза

"Виртуальные долги Газпрома" сменили вполне реальные долги Нафтогаза по условию "бери или плати". Как по мне, Украина выигрыше в данном случае.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Andrew_ написав:Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що її амбітний план – припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом з 2023 року, щоб Україна могла забезпечувати себе сама



Думаю и сейчас уже можно завязывать, куда этот доллар складывать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да, топ1 страна в мире) Прям как вчера про Рашку читал, что их фонда дала рекордные 45% годовых
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нельзя говорить, что зарплата в 40 тысяч гривен "маловата", но во избежание коррупционных рисков нардепы должны получать больше, считает спикер Рады.
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:16

  Andrew_ написав:Нельзя говорить, что зарплата в 40 тысяч гривен "маловата", но во избежание коррупционных рисков нардепы должны получать больше, считает спикер Рады.

на судьях не сработало :wink:

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24.20-24.23/24.27-24.30
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:22

Полезная инфа по поводу притока-вытока валюты в страну.

Украина за 9 мес. импортировала газ на $1,8 млрд - Госстат
Интерфакс-Украина 19.11.2019
Украина в январе-сентябре 2019 года импортировала 9 млрд 183,376 млн куб. м природного газа на общую сумму $1 млрд 800,583 млн, в т.ч. в сентябре - 1 млрд 480,874 млн куб. м на $264,725 млн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).
Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в сентябре-2019 составила $178,8 за 1 тыс. куб. м, что на 12,8% больше, чем в августе-2019 ($158,5).
Контрагентами по итогам девяти месяцев 2019 года стали компании из Швейцарии – 4 млрд 49,87 млн куб. м газа на $769,631 млн, Германии – 2 млрд 826,842 млн куб. м на $546,666 млн, Чехии – 478,645 млн куб. м на $91,23 млн, Венгрии – 462,888 млн куб. м на $88,617 млн, Польши – 342,778 млн куб. м на $71,695 млн, Франции – 356,617 млн куб. м на $69,983 млн, Австрии – 267,171 млн куб. м на $72,437 млн, Великобритании – 154,599 млн куб. м на $38,112 млн, Люксембурга – 133,663 млн куб. м на $32,256 млн, Словакии – 92,011 млн куб. м на $16,215 млн, Италии – 16,893 млн куб. м на $3,487 млн, Болгарии – 1,4 млн куб. м на $0,255 млн.
Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся.
Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала 10 млрд 388,205 млн куб. м природного газа на общую сумму $3 млрд 121,68 млн. Средняя цена импортированного страной газа в январе-2018 составила $279,4 за 1 тыс. куб. м, в феврале – $261,1, в марте – $278,7, в апреле – $310,8, в мае – $263,5, в июне – $267,4, в июле – $309,1, в августе – $293,9, в сентябре – $320, в октябре – $347,3, в ноябре – $337,5, в декабре – $283,8.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:світова криза буде в 2020 році стопудово (високосний рік),

... хоч не раніше осені?:)
- а то мені ще НЕрозривні гривнедепо забирати навесні-влітку!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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