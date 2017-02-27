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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2758275927602761

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:04

  escobar написав:
  Dimar написав:...
Сейчас реалии несколько другие, и значительную часть средств реально влили американские фонды..
если информация из открытых источников то поделитесь ссылками
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:04

  escobar написав:
  Dimar написав:...
Сейчас реалии несколько другие, и значительную часть средств реально влили американские фонды..
если информация из открытых источников то поделитесь ссылками
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Трубу прорвало": у мережу виклали прослушку розмов, нібито, з ДБР щодо "Уляни", наради у президента й обшуків в НБУ
https://espreso.tv/news/2019/11/20/quot ... ukiv_v_nbu
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:есть чуйка, что будет, обычно это август
но это неточно

  twin написав:Хто зна, все може розпочатись набагато швидше

... ану циц! :D
... в мене в серпні останнє з великих гривнедепо закінчується! (~30%від всього кошика)
- то ж криза гряне пАпіжже! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:Интересные вещи вчера Дубинский рассказал


І за це отримав ще одну квартиру для мами :)))
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:48

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.11.2019.............2418,9673
Гривна укрепилась на 1.5 копейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия, частично отыграв падение Рыжика в конце сессии. Постояв до 11-20 без движения, попробовали сходить вверх. К 12 поднялись на 3 копейки.
После полудня концепция поменялась. До обеда успели в несколько приемов опуститься на 4 копейки, после чего наступила традиционная обеденная стабильность.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Коррсчета снова немного усохли за счет налогов. В противовес играли суточные сертификаты, объем которых сократился до весьма низкого уровня.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
18.11.2019
Усього, млн дол. США 436.0
Неплохие обороты для понедельника. Чистый спрос, без участия НБУ, составил 406 млн.
Сибарит
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  #<1 ... 2758275927602761
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