если информация из открытых источников то поделитесь ссылками
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:04
если информация из открытых источников то поделитесь ссылками
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:04
если информация из открытых источников то поделитесь ссылками
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"Трубу прорвало": у мережу виклали прослушку розмов, нібито, з ДБР щодо "Уляни", наради у президента й обшуків в НБУ
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... ану циц!
... в мене в серпні останнє з великих гривнедепо закінчується! (~30%від всього кошика)
- то ж криза гряне пАпіжже!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:48
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.11.2019.............2418,9673
Гривна укрепилась на 1.5 копейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия, частично отыграв падение Рыжика в конце сессии. Постояв до 11-20 без движения, попробовали сходить вверх. К 12 поднялись на 3 копейки.
После полудня концепция поменялась. До обеда успели в несколько приемов опуститься на 4 копейки, после чего наступила традиционная обеденная стабильность.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Коррсчета снова немного усохли за счет налогов. В противовес играли суточные сертификаты, объем которых сократился до весьма низкого уровня.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
18.11.2019
Усього, млн дол. США 436.0
Неплохие обороты для понедельника. Чистый спрос, без участия НБУ, составил 406 млн.
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