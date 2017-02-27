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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2756275727582759>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 361
Не нижче 24.50
55%
200
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
43
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:22

Полезная инфа по поводу притока-вытока валюты в страну.

Украина за 9 мес. импортировала газ на $1,8 млрд - Госстат
Интерфакс-Украина 19.11.2019
Украина в январе-сентябре 2019 года импортировала 9 млрд 183,376 млн куб. м природного газа на общую сумму $1 млрд 800,583 млн, в т.ч. в сентябре - 1 млрд 480,874 млн куб. м на $264,725 млн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).
Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в сентябре-2019 составила $178,8 за 1 тыс. куб. м, что на 12,8% больше, чем в августе-2019 ($158,5).
Контрагентами по итогам девяти месяцев 2019 года стали компании из Швейцарии – 4 млрд 49,87 млн куб. м газа на $769,631 млн, Германии – 2 млрд 826,842 млн куб. м на $546,666 млн, Чехии – 478,645 млн куб. м на $91,23 млн, Венгрии – 462,888 млн куб. м на $88,617 млн, Польши – 342,778 млн куб. м на $71,695 млн, Франции – 356,617 млн куб. м на $69,983 млн, Австрии – 267,171 млн куб. м на $72,437 млн, Великобритании – 154,599 млн куб. м на $38,112 млн, Люксембурга – 133,663 млн куб. м на $32,256 млн, Словакии – 92,011 млн куб. м на $16,215 млн, Италии – 16,893 млн куб. м на $3,487 млн, Болгарии – 1,4 млн куб. м на $0,255 млн.
Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся.
Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала 10 млрд 388,205 млн куб. м природного газа на общую сумму $3 млрд 121,68 млн. Средняя цена импортированного страной газа в январе-2018 составила $279,4 за 1 тыс. куб. м, в феврале – $261,1, в марте – $278,7, в апреле – $310,8, в мае – $263,5, в июне – $267,4, в июле – $309,1, в августе – $293,9, в сентябре – $320, в октябре – $347,3, в ноябре – $337,5, в декабре – $283,8.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:40

есть чуйка, что будет, обычно это август
но это неточно
как минимум рецессия экономики (индекс S & P 500 чудовищно вырос)
волновое развитие экономики никто не отменял
Зображення
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 20 лис, 2019 12:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:40

Хто зна, все може розпочатись набагато швидше :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:45

  twin написав:Хто зна, все може розпочатись набагато швидше :wink:

У дяди Юры кризис может шарахнуть уже после обеда, если зеленый еще хоть пару копеек скинет :twisted:
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

antikkristall написав:Автор статьи живет в другой реальности, уже ясно что контракта на 10 лет никогда не будет, впрочем как и виртуальных миллиардов долларов от Газпрома, за которые успешно получены премии руководством Нафтогаза


По последним сведениям идет торг, мы хотим пятилетний контракт, россияне однолетний.

Исходя из правил торга, судя по всему будет 2-3 летний контракт.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:04

  escobar написав:
  Dimar написав:...
Сейчас реалии несколько другие, и значительную часть средств реально влили американские фонды..
если информация из открытых источников то поделитесь ссылками
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Трубу прорвало": у мережу виклали прослушку розмов, нібито, з ДБР щодо "Уляни", наради у президента й обшуків в НБУ
https://espreso.tv/news/2019/11/20/quot ... ukiv_v_nbu
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:Интересные вещи вчера Дубинский рассказал


І за це отримав ще одну квартиру для мами :)))
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:48

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.11.2019.............2418,9673
Гривна укрепилась на 1.5 копейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия, частично отыграв падение Рыжика в конце сессии. Постояв до 11-20 без движения, попробовали сходить вверх. К 12 поднялись на 3 копейки.
После полудня концепция поменялась. До обеда успели в несколько приемов опуститься на 4 копейки, после чего наступила традиционная обеденная стабильность.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Коррсчета снова немного усохли за счет налогов. В противовес играли суточные сертификаты, объем которых сократился до весьма низкого уровня.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
18.11.2019
Усього, млн дол. США 436.0
Неплохие обороты для понедельника. Чистый спрос, без участия НБУ, составил 406 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:03

Як заробити 3 гривні на кожному доларі за рік? 24-27 хвилина
30-60% річних
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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